Julieta Villar

Por Julieta Villar

15 de enero de 2026
02:02 p. m.

Ene. 15, 2026
02:02 p. m.

La Plaza General Pueyrredón, en Flores, barrio natal de Jorge Mario Bergoglio en Argentina, renovó su sector de juegos para niños con la temática del Papa Francisco, a modo de homenaje para el pontífice fallecido en abril pasado. 

El parque, ubicado frente a la Basílica San José —donde Bergoglio descubrió su vocación sacerdotal— es un espacio muy concurrido de la ciudad de Buenos Aires, que no sólo se renovó para mejorar la seguridad y accesibilidad de los juegos, sino también para ofrecer a los más pequeños un recorrido por la vida del Santo Padre y así rendirle homenaje. 

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

WhatsApp Telegram

El mangrullo principal de la plaza y los elementos que lo circundan aportan referencias simbólicas a distintas etapas de la formación del Papa argentino, como también a su espiritualidad y los valores universales que transmitió en su ministerio. 

San Francisco de Asís, la Compañía de Jesús, el Vaticano, la Paloma de la Paz y la Guardia Suiza, son algunas de las referencias que aparecen entre los juegos, ofreciendo un espacio lúdico y a la vez educativo y cultural. 

La intervención posibilitó también una expansión del sector, que ahora ocupa 230 metros cuadrados, y reorganizó el diseño para optimizar el acceso, la circulación y la conexión entre sus áreas. 

Además, se reordenó el entorno de la calesita [carrusel] para integrarla al espacio infantil; se agregaron juegos con accesibilidad para sillas de ruedas, paneles de estimulación de la motricidad, sensibilidad y cognición; y se incluyó un espacio destinado a la primera infancia. 

Las más leídas

1

2

3

4

5

Julieta Villar
Julieta Villar
Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.