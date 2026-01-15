La Plaza General Pueyrredón, en Flores, barrio natal de Jorge Mario Bergoglio en Argentina, renovó su sector de juegos para niños con la temática del Papa Francisco, a modo de homenaje para el pontífice fallecido en abril pasado.

El parque, ubicado frente a la Basílica San José —donde Bergoglio descubrió su vocación sacerdotal— es un espacio muy concurrido de la ciudad de Buenos Aires, que no sólo se renovó para mejorar la seguridad y accesibilidad de los juegos, sino también para ofrecer a los más pequeños un recorrido por la vida del Santo Padre y así rendirle homenaje.

El mangrullo principal de la plaza y los elementos que lo circundan aportan referencias simbólicas a distintas etapas de la formación del Papa argentino, como también a su espiritualidad y los valores universales que transmitió en su ministerio.

San Francisco de Asís, la Compañía de Jesús, el Vaticano, la Paloma de la Paz y la Guardia Suiza, son algunas de las referencias que aparecen entre los juegos, ofreciendo un espacio lúdico y a la vez educativo y cultural.

La intervención posibilitó también una expansión del sector, que ahora ocupa 230 metros cuadrados, y reorganizó el diseño para optimizar el acceso, la circulación y la conexión entre sus áreas.

Además, se reordenó el entorno de la calesita [carrusel] para integrarla al espacio infantil; se agregaron juegos con accesibilidad para sillas de ruedas, paneles de estimulación de la motricidad, sensibilidad y cognición; y se incluyó un espacio destinado a la primera infancia.

