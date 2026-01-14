Un total de 4.849 cristianos fueron asesinados por su fe en todo el mundo entre octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, 373 más que en el mismo periodo del año anterior, según la Lista Mundial de la Persecución 2026 (LMP), un informe anual que la organización Puertas Abiertas presentó este miércoles y que clasifica los países donde los cristianos sufren la persecución y la discriminación más extrema.

Según se desprende de este informe, en Nigeria siguen ocurriendo la mayoría de estos crímenes, habiendo sido responsable de 3.490 de asesinatos a cristianos, con un aumento respecto a los 3.100 del año anterior.

Respecto al África subsahariana, esta continúa albergando la persecución más violenta, con Sudán, Nigeria y Mali como los tres países con la máxima puntuación respecto a violencia (16,7).

Según la organización, en los 33 años de informes de la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas (LMP), la persecución cristiana ha aumentado.

Actualmente, más de 388 millones de cristianos enfrentan altos niveles de discriminación —lo que se traduce en 1 de cada 7 cristianos— frente a los 380 millones del periodo anterior. En los 50 países que encabezan la LMP, 315 millones de cristianos enfrentan niveles "muy altos o extremos" de persecución y discriminación por su fe, según el estudio.

En este sentido, el informe también expone que la persecución no solo se manifiesta en violencia física, sino también en que las iglesias son forzadas a la clandestinidad mediante vigilancia, censura y regulaciones restrictivas y destaca el caso de Argelia, donde todos los templos protestantes permanecen cerrados, y más del 75 % de los cristianos han perdido contacto con su comunidad de fe.

Además, el informe expone que el número de cristianos que ha sufrido violencia sexual o matrimonio forzoso aumentó en un 32% en la LMP 2026 con respecto a la LMP 2025, una violencia que afecta especialmente a mujeres y niñas. Aun así, Puertas Abiertas ha advertido que las cifras reales podrían ser más elevadas, pero la falta de registro de los casos impide conocer el número exacto.



Más de 388 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo

La lista elaborada por la ONG internacional Open Doors / Puertas Abiertas revela que la presión y la violencia por motivos religiosos alcanzaron a más de 388 millones de cristianos en todo el mundo.

Los datos de la investigación, realizada entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, muestran un agravamiento generalizado del fenómeno: la persecución extrema aumentó y ahora afecta a 15 países.

De los 50 Estados incluidos en el informe, 34 registraron un aumento de la persecución. El caso más llamativo es Siria, que ha experimentado un brusco incremento de la violencia contra cristianos.

Este deterioro coincide con la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, que dejó amplias zonas del país en manos de milicias locales y grupos armados, entre ellos el grupo yihadista Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Según Puertas Abiertas, el colapso de la protección estatal ha incrementado la vulnerabilidad de las minorías religiosas frente a la intimidación, la extorsión y los ataques directos.

Durante el periodo analizado, se documentaron ataques a iglesias, cierres forzosos de escuelas cristianas, profanaciones de cementerios y al menos 27 cristianos asesinados por su fe, frente a ninguno en el año anterior.

Nigeria, epicentro mundial de los asesinatos

Además, según el informe, Nigeria continúa siendo el país más mortífero para los cristianos. De los 4.849 asesinatos cometidos en todo el mundo durante el periodo analizado, 3.490 sucedieron en este país africano, un aumento significativo respecto a los 3.100 del año anterior.

Puertas Abiertas señala la confluencia de militancia islamista, tensiones etnorreligiosas, crimen organizado y debilidad institucional. En junio de 2025, un ataque de varias horas contra la comunidad agrícola cristiana de Yelwata, en el estado de Benue, dejó 258 muertos, en su mayoría mujeres y niños.

El informe identifica un patrón común en muchos de los países más afectados: gobiernos incapaces de garantizar la seguridad, corrupción estructural y ausencia del Estado de derecho. Este vacío de poder es aprovechado por grupos extremistas en países como Burkina Faso, Malí, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Somalia, Níger y Mozambique.