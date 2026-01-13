Scott Adams, el creador de la famosa tira cómica Dilbert, cuyo arte satirizaba el típico trabajo de oficina estadounidense, murió el 13 de enero a los 68 años tras una batalla contra el cáncer.

Adams, quien más adelante en su carrera se hizo conocido por sus posturas políticas conservadoras y, en ocasiones, controvertidas, reveló en mayo de 2025 que padecía cáncer de próstata. La enfermedad se propagó en los meses siguientes, y Adams falleció tras una breve estancia en un hospicio.

El 13 de enero, poco después de su muerte, la cuenta de Adams en X publicó un “mensaje final” del reconocido caricaturista, en el cual recordó que muchos de sus amigos cristianos lo habían instado a convertirse al cristianismo.

A Final Message From Scott Adams pic.twitter.com/QKX6b0MFZA — Scott Adams (@ScottAdamsSays) January 13, 2026

“Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y espero con ilusión pasar una eternidad con él”, declaró Adams en el mensaje, y agregó que esperaba seguir “calificado para entrar” al cielo al morir.

“Tuve una vida increíble. Le di todo lo que tenía”, escribió en la declaración. “Si obtuviste algún beneficio de mi trabajo, te pido que lo compartas lo mejor que puedas. Ese es el legado que quiero”.

Adams ya había anunciado su intención de convertirse el 1 de enero, admitiendo que “cualquier escepticismo que tenga sobre la realidad ciertamente sería respondido de inmediato si despierto en el cielo”.

Nacido el 8 de junio de 1957 en Windham, Nueva York (Estados Unidos), Adams comenzó a dibujar desde una edad temprana. Su trabajo en la compañía telefónica Pacific Bell en las décadas de 1980 y 1990 inspiró muchos de los estereotipos humorísticos de oficina retratados en Dilbert.

Una sátira de muchos de los lugares comunes que siguen definiendo el trabajo de oficina en Estados Unidos, Dilbert se volvió enormemente popular hasta la década de 2000 e incluso incluyó una breve serie de televisión.

Más adelante en su carrera, lanzó la serie de charlas en video Real Coffee With Scott Adams, que continuó hasta apenas unos días antes de su muerte.

En su mensaje final publicado tras su muerte, Adams dijo a sus seguidores: “Sean útiles”.

“Y por favor sepan”, añadió, “que los amé a todos hasta el final”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.