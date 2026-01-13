Bulgaria ha adoptado oficialmente el euro, la moneda común utilizada por 21 países de la Unión Europea. El nuevo diseño de sus monedas y billetes preservan su herencia y raíces cristianas.

Desde el pasado 1 de enero, Bulgaria ha dejado atrás la leva, su antigua moneda nacional, pero sin renunciar a su identidad histórica y religiosa, ya que mantiene las imágenes de San Juan de Rila y Paisio de Hilendar, figuras que ya estaban presentes en la leva.

Las monedas de un euro representan a San Juan de Rila, nacido en el siglo X como Iván Rilski, uno de los santos más venerados del país y patrón de la nación.

A pesar de haber crecido en el seno de una familia acomodada, decidió renunciar a todo y retirarse como ermitaño a una cueva en los montes de Rila. Allí fundó el monasterio de Rila, que hoy constituye el principal centro espiritual del país.

Fue conocido por sus curaciones y pronto recibió el apelativo de “El Milagroso”, lo que atrajo a numerosos peregrinos y visitantes. En la nueva moneda búlgara, el santo aparece representado con una larga barba mientras sujeta con semblante serio una cruz y un pergamino.

Por su parte, en las monedas de dos euros se representa al búlgaro San Paisio de Hilandar, un académico y clérigo ortodoxo del siglo XVIII, antecesor del Renacimiento nacional de Bulgaria conocido por su obra Istoriya Slavyanobolgarskaya, una de las obras más influyentes de la historiografía búlgara publicada en 1762.

En las nuevas monedas de dos euros, junto a su rostro puede leerse la inscripción “Dios, protege Bulgaria”.

Por su parte, el Caballero de Madara, símbolo de protección y continuidad del Estado búlgaro, es el protagonista de las monedas de céntimo.

La imagen del jinete hace referencia a un relieve medieval tallado sobre roca en la meseta de Madara, al nordeste de Bulgaria, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.







