Los comunistas en la antigua Checoslovaquia querían convertir Neratovice en la primera ciudad sin iglesia. Ahora, en la democrática República Checa, que prohibió la promoción del comunismo a partir de este enero de 2026, la ciudad podría convertirse en sede de la iglesia impresa en 3D más grande del mundo.

La torre se construirá utilizando tecnología de impresión 3D, pero si toda la iglesia se imprimirá o no se decidirá pronto, con base en cálculos y en la estimación de la bóveda del edificio.

“La decisión de imprimir en 3D toda la parte sobre el nivel del suelo del edificio debería tomarse en un futuro cercano, es decir, a comienzos de 2026”, confirmó a CNA —agencia en inglés de EWTN News— Marek Matocha, miembro del consejo directivo de la Fundación del Centro Comunitario de Neratovice. La fundación, que facilita la construcción, fue creada por la Arquidiócesis de Praga, ya que Neratovice se encuentra en su territorio.

Innovación arquitectónica

En diciembre, la versión checa de Forbes celebró la futura “iglesia excepcional, que tiene la ambición de cambiar los fundamentos de la construcción”. Puede “volver a poner a Chequia en el mapa arquitectónico del mundo después de mucho tiempo”, escribió la revista de negocios.

La primera piedra de la iglesia de la Santísima Trinidad y del Centro Comunitario Cardenal Josef Beran fue bendecida por el Arzobispo de Praga, Mons. Jan Graubner, en 2024. La futura iglesia está inspirada en el Arca de Noé y fue diseñada por el galardonado arquitecto Zdeněk Fránek, quien anteriormente ha construido edificios religiosos.

Ambos edificios serán energéticamente eficientes, cubiertos por techos verdes irrigados mediante tanques de retención de agua de lluvia. También se planea un parque con un estanque y un área de juegos infantiles en las cercanías.

Consideraciones financieras

El administrador parroquial local, el P. Peter Kováč, dijo que la impresión 3D podría aportar ahorros y una solución única: posiblemente la iglesia impresa en 3D más grande del mundo.

“Es importante que el proyecto sea sostenible y tenga sentido financieramente”, dijo a un semanario católico local. Diversos donantes ya han aportado varios millones, y se estima que todo el proyecto costará 204 millones de coronas checas (más de 8 millones de dólares).

Por el momento, los feligreses asisten a Misa en una capilla.

El diseño de la iglesia consiste en una estructura similar a un arca, compuesta por 520 bloques impresos en 3D, ensamblados como un rompecabezas. Estos bloques tienen un diseño generativo y se caracterizan por una estructura ondulada con función acústica.

Importancia histórica

Entre los patrocinadores del proyecto se encuentra el eurodiputado Tomáš Zdechovský. El demócrata cristiano checo ve la construcción como “una noticia absolutamente excelente” porque la iglesia “será un edificio único que será visitado por personas de todo el país”.

La ciudad de Neratovice, una comunidad industrial con una población de alrededor de 16.000 habitantes, fue fundada por el régimen comunista en 1957 y nunca ha tenido una iglesia. Por ello, la creación de la estructura impresa en 3D es significativa para los católicos romanos locales, que han intentado que se construya una iglesia durante décadas.

El Cardenal Josef Beran (1888–1969) fue Arzobispo de Praga y sufrió en el campo de concentración nazi de Dachau antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los comunistas tomaron el control de Checoslovaquia, se negó a jurar lealtad al régimen ateo. Fue internado durante 14 años en varios lugares, incluida una reclusión en completo aislamiento del mundo exterior.

Cuando fue creado cardenal por el Papa Pablo VI en 1965, se le permitió viajar a Roma, pero no pudo regresar. El purpurado pasó el resto de su vida en el exilio, visitando a compatriotas en Europa y en Estados Unidos. Su proceso de beatificación está actualmente en curso.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.