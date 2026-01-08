La cantautora católica argentina Mechi Ruiz Luque inauguró el 2026 con un lanzamiento que tiene mucho de oración y entrega a Dios.
Se trata de “En Tus manos”, la nueva canción de la joven conocida por temas como “Vida en abundancia”, “Canción a San José” y “Fragilidad amada”, que busca transmitir un mensaje de ofrenda a Dios, acompañada en la guitarra por Jonatan Narváez.
Su nueva obra, relató la cantante en conversación con ACI Prensa, “nació en un momento de oración personal, en el que me estaba poniendo en las manos de Dios, le estaba ofreciendo toda mi vida, todos mis talentos, mi ser, mi todo”.
No fue una canción que salió “de un tirón”, sino que poco a poco la fue rezando y mejorando. “Es una canción relativamente corta, pero tiene el mensaje que quería transmitir: es una oración cortita, pero contundente, como para ofrecernos a Dios en distintos momentos”.
En ese sentido, subrayó que “estamos invitados a ofrecerle no sólo nuestros talentos y todas nuestras cosas buenas, sino también nuestras pobrezas, porque ahí es donde Dios puede incluso obrar más”.
“No hay que esperar a ser perfecto ni saber todo para ponernos en Sus manos, sino que podemos hacerlo así, como somos, con todo lo que tenemos, lo bueno y lo malo. Él lo va a trabajar y lo va a saber usar de la mejor manera”, reflexionó.
Según su autora, se trata de una pieza que “sirve tanto como para momentos de oración personal, como también para el momento de las ofrendas, por ejemplo, en la Misa”.
En el comienzo de un nuevo año, la joven considera que es “una lindísima oportunidad, mejor imposible, para ponernos en Sus manos, para ofrecerle todo lo que somos y dejar que Él haga lo que le parezca mejor, que en definitiva será lo mejor para todos”.
“En Tus manos” se puede escuchar en YouTube o Spotify. Entre sus últimos lanzamientos se encuentran también algunas colaboraciones con músicos argentinos, como “Yo estoy con ustedes” con Uriel Arcodaci; y “Zambita del Misionero”, con Manuel Asenzo.