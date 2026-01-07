Michael Reagan, hijo adoptivo del expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan y un activista conservador de larga trayectoria que hablaba públicamente sobre su fe católica, murió el 4 de enero a los 80 años.

La familia de Reagan anunció su fallecimiento el 6 de enero a través de Young America’s Foundation, que opera desde el “Reagan Ranch” cerca de Santa Bárbara, California (Estados Unidos). El anuncio indicó que Reagan murió en Los Ángeles “rodeado por toda su familia”.

“Michael fue y siempre seguirá siendo un esposo, padre y abuelo muy querido”, dijo el comunicado, y la familia expresó su dolor por “la pérdida de un hombre que significó tanto para todos los que lo conocieron y lo amaron”.

Le sobreviven su esposa, Colleen; su hijo, Cameron; y su hija, Ashley.

Nacido el 18 de marzo de 1945, Reagan fue adoptado poco después por Ronald Reagan y su entonces esposa, Jane Wyman. Fue conocido durante la década de 2000 como el conductor de “The Michael Reagan Show”, un programa de radio de alcance nacional.

Reagan era católico por Wyman, una legendaria estrella de cine que, a su vez, era terciaria dominica. En una entrevista de 2024 con ChurchPOP de EWTN News, señaló que “mucha gente no sabe” del trasfondo católico de Wyman.

Bromeando al comparar las creencias protestantes de su padre con la fe católica de su madre, Reagan dijo: “Cuando llegues [al cielo], si ves a mi papá, mira tres pisos arriba de él [para ver a mi mamá]”.

Reagan le dijo a la editora de ChurchPOP, Jacqueline Burkepile, que una gran parte de su familia es católica.

“Mi familia entera lo es [católica]”, dijo. “Mi esposa, Colleen, se convirtió al catolicismo hace unos años. Mi hijo Cameron, su esposa, Susanna, mi hija Ashley [todos son católicos]”. Sus nietos también han sido bautizados en la Iglesia, dijo.

“Así que tenemos a todo el mundo en el planeta”, bromeó.

En una reflexión del 6 de enero, el director de Reagan Ranch, Andrew Coffin, dijo que Reagan “trabajó junto a Young America’s Foundation para compartir el legado y las ideas de su padre con nuevas generaciones”.

En un comunicado aparte, el presidente de Young America’s Foundation, Scott Walker, dijo que Reagan “fue una inspiración maravillosa para tantos de nosotros”.

Walker dijo que, aunque Reagan se había mostrado optimista respecto de superar sus recientes problemas de salud, “desafortunadamente para todos nosotros, el Buen Señor decidió llamarlo a casa antes”.

“Dicho esto, él y yo también hablamos de su fe y devoción a Jesús”, dijo Walker. “Eso debería darnos a todos consuelo en este momento difícil, ya que él está con el Señor”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.