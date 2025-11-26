El sacerdote dominico Fray Nelson Medina, conocido por su apostolado en redes sociales, propone 3 claves para vivir la fe como político católico.

“Creo que es oportuno recordar las distintas dimensiones que tiene nuestra fe”, afirma Fray Nelson, Doctor en Teología Fundamental, profesor del Studium Generale de los Dominicos y de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás de Colombia.

1. La unidad de la fe

Para el sacerdote colombiano, “la fe tiene una unidad interna. Eso se traduce en que la auténtica fe no puede ser compatible con escoger unas cosas como si uno estuviera en un supermercado y dejar de escoger otras porque no le gustan a uno, porque uno no está de acuerdo, o porque no es políticamente conveniente afirmarlas”.

“Por consiguiente, aceptar la fe es aceptarla en todas sus dimensiones y en todas sus implicaciones”, subrayó.

2. La fe es activa

El dominico indicó que esto significa que cuando encuentra “algo que es contrario a lo que proclama nuestra fe, el creyente tiene un compromiso de hacer lo que esté en su poder y hasta donde llegue su influencia para frenar, para cambiar, para rechazar lo que es incompatible”.

Así por ejemplo, advirtió que “si un político se da cuenta de que hay una legislación que es contraria al derecho a la vida, por ejemplo, legislación que permite o facilita el aborto, parte de su compromiso como cristiano es luchar activamente para que esa situación cambie”.

Fray Nelson explicó que esto debe hacerse no sólo con el derecho a la vida que tiene toda persona, sino que también “vale para las demás áreas de la existencia humana”.

3. Nuestra fe proclama el señorío de Cristo en lo privado y lo público

Con esta tercera clave, prosiguió Fray Nelson, “se espera que si una persona se profesa católica haga manifestación de su fe de un modo claro y abierto. No se trata de ostentación, pero tampoco de cobardía”.

“Este aspecto público de la fe requiere que dentro del respeto a los demás seres humanos con sus distintas creencias, el político que se manifiesta católico, pues sepa también afirmar los derechos de Dios y los derechos históricos de la Iglesia de un modo claro”, subrayó el sacerdote.

Tras advertir que no hay necesidad “de lastimar o de humillar a otras personas”, Fray Nelson concluyó resaltando que “no se puede tolerar la indiferencia o la complicidad cuando se dan situaciones que humillan la fe o que desprecian el papel de la Iglesia en la historia y en la actualidad de nuestros países”.