Casi 2 millones de personas desfilarán por las calles este martes en una de las mayores celebraciones públicas católicas de Europa, cuando la Procesión de los Reyes Magos conmemore la Epifanía en 941 ciudades y pueblos de todo el país.

El evento anual, conocido como Orszak Trzech Króli (Procesión de los Reyes Magos), reúne a participantes que se visten como personajes bíblicos, llevan coronas de papel y cantan villancicos mientras siguen a figuras que representan a los Magos hasta belenes instalados en plazas públicas. EWTN Polonia transmitirá en directo la procesión principal de Varsovia en inglés por primera vez, a partir de las 11:00 a. m. hora local.

Participantes que representan a los Reyes Magos posan con un niño durante la Procesión de los Reyes Magos en Varsovia, Polonia, el martes 6 de enero de 2025. Crédito: Paweł Kula/Fundacja Orszak Trzech Króli

El año pasado, se estima que 2 millones de personas participaron en las procesiones en 905 localidades de Polonia y del extranjero, según Vatican News. Este año, el evento se amplía a 941 comunidades, 36 más que en 2025.

“Hemos preparado 600.000 coronas, 150.000 cancioneros con villancicos y 200.000 pegatinas”, dijo Piotr Giertych, presidente de la Fundación Procesión de los Reyes Magos. Solo en Varsovia, alrededor de 50.000 participantes marcharon en 2025.

De proyecto escolar a tradición nacional

El primer desfile callejero de los Reyes Magos tuvo lugar en Varsovia en 2009 como una extensión de una obra de teatro navideña representada por estudiantes de una escuela local. Desde que la Epifanía se convirtió en fiesta nacional en Polonia en 2011, las procesiones han crecido de manera constante, extendiéndose a ciudades y pueblos de todo el país.

El lema de este año, “Alegraos en la esperanza”, hace eco del tema del Año Jubilar de la Iglesia, “Peregrinos de la esperanza”, que concluye este martes. La frase proviene del villancico polaco del siglo XVII “Mędrcy świata, monarchowie” (“Sabios del mundo, monarcas”) de Stefan Bortkiewicz.

“Nos estamos refiriendo al Año Jubilar, que termina el 6 de enero en la Iglesia católica y que se celebró bajo el lema ‘Peregrinos de la esperanza’”, dijo Anna Murawska, directora del evento. “Por lo tanto, durante la procesión escucharemos mucho no solo sobre mantener la esperanza en la vida cotidiana, sino sobre todo sobre confiar en Dios, en su misericordia y en el encuentro con Él en el cielo”.

Una figura vestida como un ángel se eleva sobre la multitud durante la Procesión de los Reyes Magos en Varsovia, Polonia, el martes 6 de enero de 2025. Crédito: Paweł Kula/Fundacja Orszak Trzech Króli

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y la primera dama, Marta Nawrocki, enviaron un mensaje a los participantes en el que subrayaron el mensaje de reconciliación de las procesiones.

“Que la imagen de tres monarcas que, pese a las adversidades, persiguieron su objetivo —la paz y la reconciliación— nos inspire a todos a construir relaciones basadas en la solidaridad mutua, la comprensión y el respeto”, escribió la pareja presidencial.

La procesión ceremonial se nutre de las tradiciones polacas de belenes y cantos de villancicos, al tiempo que incorpora elementos de desfiles de Epifanía similares en España y México. La procesión de Varsovia comienza en el Monumento a Copérnico y avanza por Krakowskie Przedmieście hasta la Plaza del Castillo, donde los participantes cantan villancicos juntos en el centro de la ciudad.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.