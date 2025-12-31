Los líderes católicos de Bangladés están de luto por la muerte de Begum Khaleda Zia, exalumna de la escuela católica St. Joseph’s, quien se convirtió en la primera mujer primera ministra del país y mantuvo durante toda su vida un estrecho vínculo con la comunidad católica. Falleció la mañana del martes, hora local, a los 80 años, en el Hospital Evercare de Daca, tras una larga enfermedad.

"Ella nos conocía y teníamos una buena relación con ella. Protegió a las minorías cuando estuvo en el poder", dijo el Obispo Gervas Rozario, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Católica de Bangladés.

El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), que ella dirigió durante décadas, anunció su fallecimiento. "Amma (Madre) ya no está", dijo el presidente interino Tarique Rahman a los principales dirigentes. El gobierno interino, encabezado por el asesor jefe Muhammad Yunus, declaró tres días de luto nacional y un día festivo con motivo de su funeral, que se celebrará el miércoles en los terrenos del Parlamento Nacional.

De "putul" a primera ministra

El camino de Khaleda Zia comenzó en las aulas de escuelas dirigidas por católicos. Nacida en 1945 en Jalpaiguri, pasó sus años formativos en la escuela St. Joseph’s de Dinajpur, donde su directora, la hermana Pia Fernandes, la apodó cariñosamente "putul" (muñeca).

El padre Albert Rozario recordó una anécdota de su época como esposa del presidente. Cuando llevó a su hijo a una prueba de admisión en la escuela St. Joseph’s de Daca, esperó fuera de la puerta hasta que la directora, al darse cuenta de quién era, la invitó a entrar.

La política no fue su elección. Le llegó de manera inesperada tras el asesinato de su esposo, el presidente Ziaur Rahman, en 1981. Mientras el BNP se tambaleaba por la pérdida de su fundador, los líderes del partido recurrieron a la viuda en duelo para unirlos y continuar su legado.

Ella asumió el reto y se convirtió en presidenta del BNP en 1984. La mujer que de niña había sido apodada "muñeca" encabezó el movimiento contra la dictadura militar de Hussain Muhammad Ershad, ganándose la reputación de ser una "líder intransigente".

Su perseverancia dio frutos con la victoria electoral de 1991, que la convirtió en la primera mujer primera ministra de Bangladés.

Defensora de los cristianos

Su mandato estuvo marcado por reformas. Restableció el sistema parlamentario e instauró el modelo de gobierno interino para supervisar las elecciones, con el fin de garantizar su imparcialidad. Introdujo la educación gratuita para las niñas hasta el décimo grado y programas de becas para estudiantes rurales, lo que impulsó la matrícula y la alfabetización.

"Desempeñó un papel significativo en el aumento del acceso a la educación, la ampliación de las oportunidades para las mujeres y las niñas y el fortalecimiento de los servicios sociales básicos", señaló el obispo Rozario.

Su vida política incluyó tres mandatos (1991–1996, un breve período en 1996 y 2001–2006) y una intensa rivalidad. Enfrentó prisión por cargos de corrupción en 2018, fue liberada en 2020 y finalmente absuelta en 2025 tras una larga batalla legal. A pesar de todo, siguió siendo una figura central en la conciencia nacional.

Para la comunidad cristiana, fue una aliada. El padre Albert Rozario, quien celebró la Navidad con ella en tres ocasiones, recordó su espíritu inclusivo. "Solía decir: “La Navidad no es solo para los cristianos, es para personas de todas las religiones”". El hecho de que haya fallecido durante la temporada navideña ha añadido un significado especial para muchos.

Su muerte ha suscitado condolencias en toda Asia del Sur. El primer ministro de la India, Narendra Modi, destacó sus "importantes contribuciones… a las relaciones entre India y Bangladés". El ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, viaja a Daca para rendirle homenaje junto con dignatarios de Pakistán, Bután y las Maldivas.

En un mensaje televisado, el asesor jefe Yunus expresó el sentir nacional: "Hoy, toda nuestra nación se detiene en un profundo duelo y tristeza… Con su muerte, la nación ha perdido a una gran guardiana".

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.