Paul Kim, un conferencista católico muy popular entre jóvenes y adultos jóvenes, continúa compartiendo actualizaciones sobre su hijo de 5 años, Micah, quien permanece con soporte vital después de una repentina emergencia médica pocos días antes de Navidad.

Al entrar en su noveno día en el hospital, la condición de Micah ha suscitado una oleada de oraciones en todo el mundo, mientras la familia invoca la intercesión del venerable Fulton Sheen para un milagro en medio de sombríos pronósticos médicos.

La prueba comenzó cuando Micah fue llevado de urgencia al hospital la semana pasada, tras sufrir una grave hemorragia interna y otras complicaciones. Kim, un esposo devoto y padre de seis hijos, conocido por sus dinámicas conferencias sobre la fe y la familia en congresos católicos, informó por primera vez a sus seguidores a través de las redes sociales el 22 de diciembre: “Mi hijo Micah está teniendo una emergencia médica en este momento y va camino al hospital en una ambulancia”.

Para el 24 de diciembre, a Micah se le practicó una cirugía de tórax de emergencia para detener la hemorragia, la cual logró estabilizar la función de su corazón. Kim compartió en redes sociales que, después de la cirugía, el corazón de su hijo comenzó a latir de manera independiente y sus signos vitales se mantuvieron estables.

Los médicos redujeron gradualmente el soporte vital, mientras los pulmones de Micah mostraban una lenta mejoría con la ayuda de un respirador. Sin embargo, una resonancia magnética posterior reveló un daño cerebral severo, lo que llevó a los médicos a concluir que no existe “ninguna posibilidad médica” de recuperación.

“Micah está luchando por su vida”, dijo Kim en una actualización del 29 de diciembre en Instagram. “Estamos esperando en el Señor, y no dejamos de confiar”.

Micah recibió el sacramento de la unción de los enfermos el 23 de diciembre a las 3:00 p.m., “cuando la divina misericordia nos redimió a todos”, y Kim invitó a todos los católicos a unirse a su familia en el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, pidiendo humildemente un milagro “por intercesión del arzobispo Fulton Sheen”.

Además de la oleada de oración por Micah, se inició una campaña en GoFundMe para apoyar a la familia ante los crecientes costos médicos.

“Rezando para que todo esté estable y que los padres estén descansando”, publicó un usuario en la red social X, haciéndose eco del sentimiento generalizado.

Al 29 de diciembre, la función renal de Micah sigue siendo motivo de preocupación, pero la familia se aferra firmemente a la esperanza. “¡Por favor, sigan rezando! Dios tiene la última palabra. Él es el Médico divino”, dijo Kim en Instagram.

