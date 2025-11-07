La Diócesis de Peoria, en Illinois (Estados Unidos) inició el 19 de octubre la construcción de “ The Fulton J. Sheen Experience ”, un nuevo centro cultural que ampliará el museo dedicado al célebre arzobispo y comunicador católico.

El nuevo centro tendrá un costo estimado de entre 9 y 11 millones de dólares, financiado completamente con donaciones privadas. Los visitantes podrán disfrutar de exposiciones interactivas, objetos personales y extensos archivos del trabajo televisivo y radial del arzobispo.

“Estamos encantados de transformar el histórico edificio del colegio diocesano en esta nueva instalación”, expresó el obispo de Peoria, Mons. Louis Tylka, en un comunicado. “Creemos que este proyecto atraerá aún más visitantes a la ciudad, para que crezcan en su conocimiento y amor por quien es, probablemente, el hijo más ilustre de Peoria, y que, por medio de su testimonio, se acerquen más a Jesucristo”.

Actualmente, el museo de Sheen recibe alrededor de 4.000 visitantes al año. Se estima que el nuevo centro incremente el turismo a entre 11.000 y 15.000 visitantes anuales.

“El arzobispo Fulton Sheen no solo fue un hijo de Peoria, sino una voz para la Iglesia que tocó a millones en todo el mundo, Con The Fulton J. Sheen Experience estamos creando un espacio donde los visitantes puedan encontrarse con su fe, su visión y su testimonio perdurable. Este centro inspirará a las futuras generaciones a vivir con valentía por Cristo, como él lo hizo”, añadió Tylka.

Mons, Jason Gray, director ejecutivo de la Fundación Fulton Sheen, declaró al programa EWTN News Nightly que el evento fue “un gran día para el desarrollo de la causa de Sheen”.

La causa de beatificación del arzobispo fue pausada en 2019 debido a preocupaciones sobre su gestión como obispo de Rochester, Nueva York (1966–1969), especialmente tras la investigación del fiscal general del estado sobre el manejo de casos de abusos. Sin embargo, después de una investigación minuciosa y una presentación ante la entonces Congregación para las Causas de los Santos, se determinó que Sheen actuó correctamente.

“Hemos trabajado durante mucho tiempo en la causa misma, tratando de impulsarla, pero hoy se trataba de asegurar que podamos perpetuarla. Queremos mantener vivo el legado de Fulton Sheen. Es muy importante acoger a quienes desean venir y expresar su devoción hacia él”, explicó Mons. Gray.

Además, señaló que personas de todo el mundo visitan el museo y que ya no hay suficiente espacio para recibir a todos los interesados.

“Por eso creemos que es importante ofrecer una instalación más amplia que realmente permita a la gente conocer mejor a Sheen y, a través de él, encontrarse con Jesucristo”, añadió.

Dolores Sheen, sobrina del arzobispo, también asistió a la ceremonia de colocación de la primera piedra, calificando el evento como “muy emocionante”.

“Apoyo la ampliación porque aún hay mucho que debe ser expuesto en el museo. Y, por supuesto, el hecho de que fue el lugar donde él caminó, creo que eso es muy importante”, comentó.

Dolores, esposa de John Sheen (sobrino del arzobispo), compartió varios recuerdos familiares con el querido prelado. Recordó, por ejemplo, haber celebrado con él su cumpleaños número 80 y otros encuentros familiares.

“Lo llamaba y le preguntaba: ‘Obispo, ¿qué quiere hacer?’. Y él siempre respondía: ‘Quiero estar con la familia. Quiero estar con la familia’. Así que reuníamos a todos los primos en Peoria y pasábamos un día maravilloso”, contó.

“Me siento honrada de poder compartir algunas de estas cosas sobre él, porque era una persona muy real, muy sencilla”, añadió.

En cuanto a sus deseos para el nuevo centro, Dolores expresó que espera que los visitantes descubran que “el obispo estaba profundamente enamorado de Cristo y de María”.

Mons. Gray concluyó señalando que espera que los visitantes aprecien “la visión personal de Sheen sobre Jesucristo y la forma en que rezaba y se unía a Él en la oración. Queremos que la gente descubra eso y valore qué don tan precioso es para la Iglesia”.

