Algunas mujeres, obligadas a prostituirse por la violencia, la desesperación o falsas promesas, se agolpan en las calles de Roma y Abruzos por la noche, hasta que ven a una monja vestida de hábito que les ofrece una salida.

“Hace diez años, sentí una llamada dentro de otra”, declaró la hermana Carla Venditti a CNA, agencia en inglés de EWTN News. “Sentí que Dios me llamaba a algo hermoso. Tenía que salir a la calle porque Él me esperaba allí, en los rostros de los más pequeños”.

La hermana Venditti, de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, vive en Avezzano (Italia), y es conocida como la “monja que lucha contra la trata”. Sale a la calle atendiendo a mujeres y niñas víctimas de la trata. Junto con sus hermanas y otras voluntarias, Venditti ayuda a las víctimas a reconstruir sus vidas.

Empezando de nuevo con amor

“Espero con ilusión las noches de los viernes para poder adentrarme en el mundo de la vida nocturna”, dijo la hermana Lucía Soccio, otra monja italiana de la misma orden que ha trabajado con Venditti en las calles durante unos 10 años.

“Llevar luz, amor y esperanza a lugares donde es difícil hablar de estas cosas es una misión muy profunda que te transforma por dentro”, dijo Soccio.

Juntas, junto con otras monjas y voluntarias, Venditti y Soccio ofrecen un hogar a mujeres necesitadas.

Llevar el hábito ayuda, dijeron, pero construir confianza lleva tiempo, y escapar de la trata de personas es difícil, ya que los explotadores manipulan, amenazan, chantajean y dañan a las víctimas, incluso quitándoles sus pasaportes y documentos.

Las mujeres que están dispuestas a aceptar apoyo son llevadas a un refugio en Abruzzo, el Oasi Madre Clelia. “La invitación a cambiar de vida solo llega después de muchos encuentros donde se forja la amistad y la confianza”, dijo la hermana Soccio.

Las hermanas se comprometen a cuidar a las víctimas a lo largo de su vida diaria mientras sanan y se rehabilitan.

“Hemos elegido ser una familia para quienes acuden a nosotras, por lo que todo es más exigente”, dijo Venditti. “Comencemos de nuevo con amor; este es el motor de nuestra misión”.

Entregamos nuestras vidas sencillas

“Lo que me impulsa a hacer todo es la conciencia de que los seres humanos necesitan sentir la misericordia de Dios en sus vidas a través de nuestra humanidad y sensibilidad y, sobre todo, la necesidad de no ser juzgados”, dijo la hermana Venditti.

Por la noche ayuda a las mujeres víctimas de trata; de día ayuda a las del oasis a readaptarse. De alguna manera, todavía encuentra tiempo para vender artículos hechos a mano en los mercados para ayudar a financiar su trabajo.

“Hemos formado una asociación: Amigos del Oasis de Madre Clelia. Tenemos una cuenta bancaria donde recibimos donaciones”, dijo Venditti. “Nos encomendamos a la Providencia y, con nuestro trabajo —mercados, mantelería y calendarios—, nos esforzamos por ganarnos la vida”.

Venditti incluso ha escrito el libro El Narciso Rebelde (Il narciso ribelle, en italiano), para jóvenes. “Lo que da sentido a nuestra misión es saber que lo hacemos por Dios”, afirmó. “Cada día entregamos nuestra vida sencilla para dar fuerza a quienes no la tienen”.

Desde su llamado hace 10 años, el trabajo de Venditti ha crecido. Las hermanas han ampliado su alcance, trabajando con diferentes tipos de personas necesitadas.

“Han pasado diez años y hoy damos la bienvenida a todo aquel que quiera ser acogido y acompañado: desde jóvenes maltratadas hasta personas trans y personas en situación de pobreza”, dijo la hermana Venditti.

“En la calle hemos conocido a varias personas transgénero y nos hemos hecho amigas de ellas”, añadió Soccio.

Las hermanas ayudan a las personas de diversas maneras. “Con frecuencia me han pedido ayuda práctica, como llevarlos al hospital, a la comisaría, etc., porque no tienen a nadie más que los ayude”, dijo Soccio.

“Los ayudamos en todo lo que podemos, pero sobre todo hemos forjado una relación de amistad y confianza que nos llena de alegría e inspiración cada vez que nos encontramos”, continuó Soccio.

Dios no abandona a sus hijos

La hermana Soccio compartió que la violencia, la humillación y el sufrimiento que han experimentado las personas con las que trabajan le han roto el corazón.

“Es muy doloroso escuchar estas experiencias y darme cuenta de cómo los seres humanos podemos volvernos malvados y maliciosos si no hemos experimentado la misericordia de Dios”, expresó Soccio.

Por ello, a las mujeres que sufren, Venditti les dice: “Dios no abandona a sus hijos”.

“Debemos tener la fuerza y ​​el coraje de confiar y saber que el cielo no siempre está nublado, sino que hay sol para todos”, dijo Venditti. “La vida es maravillosa y debemos abrazar las nuevas posibilidades que Dios nos da”.

“Hay muchas historias que acompañan nuestra misión, pero lo que más me impacta de estas chicas es la transformación de sus rostros, de sus vidas: de la desesperación a la serenidad”, continuó Venditti.

Trabajar con ellas ha ayudado a fortalecer la fe de Venditti.

“Mi fe se ha fortalecido desde que estoy cerca de ellos”, aseguró la religiosa italiana. “Me ayudan a vivirla porque, después de todo, ¿cómo podemos vivir el Evangelio si no nos confrontamos con los demás, con las debilidades y fragilidades de nuestros hermanos y hermanas?”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.