Hace quince años, Vicente Del Real sintió el llamado a crear una iniciativa para acercarse a los jóvenes católicos hispanos en Estados Unidos y ofrecerles un espacio donde pudieran encontrarse con Dios y poner sus dones y talentos al servicio de la Iglesia.

Así nació Iskali, una organización sin fines de lucro con sede en Chicago que promueve el liderazgo y el desarrollo integral de los jóvenes latinos, ayudándolos a florecer en los ámbitos espiritual, personal, académico y social.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Inspirada en el papel de Nuestra Señora de Guadalupe en las Américas como “la estrella de la nueva evangelización”, Iskali trabaja para formar, empoderar y equipar a jóvenes latinos para que se conviertan en líderes transformadores y para revitalizar la Iglesia Católica.

El nombre “Iskali” proviene del náhuatl, la lengua azteca, y simboliza crecimiento, resurgimiento y nuevos comienzos. Este fue también el idioma que habló Nuestra Señora de Guadalupe cuando se apareció a Juan Diego. Aunque Juan Diego pertenecía al pueblo chichimeca y no al azteca, ambos grupos compartían la misma lengua.

En una entrevista con CNA —agencia en inglés de EWTN News—, Del Real explicó que sintió la necesidad de “responder a la urgente necesidad de caminar junto a los jóvenes hispanos mientras enfrentan las preguntas y dificultades de la vida, y de poder ofrecerles lo que la Iglesia tiene que decir y que ofrecer”.

Agregó que “en el corazón de Iskali está el trabajo de la evangelización”. Esto se realiza brindando a los jóvenes latinos una “formación adecuada para que puedan comprender la fe”, lo que espera que los conduzca a tener un “encuentro personal con Dios”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Iskali, un ministerio que atiende a jóvenes católicos hispanos en Estados Unidos, recibió importantes subvenciones para continuar sus esfuerzos de evangelización. Crédito: Iskali

Iskali se fundamenta en cuatro pilares: fe y comunidad; mentoría y becas; deporte y bienestar; y servicio a los pobres.

El pilar de fe y comunidad implica que los miembros se reúnan cada semana para compartir y convivir. Entre cinco y 600 jóvenes adultos se congregan para conocerse mejor y aprender más sobre Dios y la fe católica.

A través del programa de mentoría de Iskali, los participantes son acompañados por un profesional latino que actúa como mentor y los apoya en su desarrollo profesional. Iskali también ofrece becas para que los jóvenes puedan asistir a universidades y centros de formación técnica, y trabaja con parroquias para organizar diversas ligas deportivas que ayuden a los jóvenes a construir relaciones, brindar otra forma de formación en la fe y mantenerse activos.

Además, una vez al mes, las comunidades de Iskali sirven a quienes más lo necesitan: personas sin hogar, pacientes en hospitales, adultos mayores en residencias y familias inmigrantes afectadas por detenciones o deportaciones.

Miembros de Iskali se reúnen para compartir. Crédito: Iskali

Diversos estudios recientes muestran que la población latina es el grupo demográfico de más rápido crecimiento dentro de la Iglesia Católica. Del Real considera que esto se debe a que “los jóvenes latinos están muy atentos a la fe”.

“Han visto su fe vivida en sus familias, en nuestros hogares, con sus abuelas y con sus madres. La fe está, de alguna manera, integrada en nuestra cultura”, añadió.

Ante este crecimiento visible de los latinos en las parroquias, Iskali está lanzando un programa misionero mediante el cual un misionero a tiempo completo será asignado a parroquias con una población hispana superior al 50%, para trabajar en la pastoral hispana.

“Estamos muy, muy entusiasmados… este es el primer programa misionero que busca servir a la Iglesia latina en Estados Unidos, y esperamos que dé frutos en vocaciones al matrimonio y al sacerdocio dentro de la comunidad hispana”, compartió Del Real.

Del Real expresó también su deseo de que quienes forman parte de Iskali concluyan su proceso formativo sabiendo que “son amados, que Dios busca una relación íntima con ellos y que Él quiere que florezcan como personas”.

“Siempre decimos que esperamos que las personas florezcan”, afirmó. “Dios es un Dios de amor y quiere vernos florecer. Si somos una flor en su jardín, Él quiere que florezcamos”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



