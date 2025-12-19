Lindo Niñucha es el título del nuevo villancico en quechua que acaba de estrenar el Coro de Niños Acólitos de Huancavelica en los andes peruanos, que en esta oportunidad cuentan con la colaboración de los Infanticos del Pilar de Zaragoza (España), un lazo que empezó a forjarse en el año 2020.

“Gracias a Dios, cada año venimos haciendo un nuevo Villancico en Quechua, ya desde el año 2016. Y este año queríamos innovar, queríamos hacer algo nuevo y bueno, surgió esta iniciativa de poder invitar a un coro de España, que es el Coro de Infantes de la Basílica del Pilar”, explicó a EWTN Noticias el P. Carlos López Bonifacio, director del coro de niños acólitos peruanos.

Poco a poco se fue trabajando en España con el sacerdote canónico Carlos Palomero Nogueras, director del Colegio de Infantes, y con el maestro José María Berdejo Marín, con quienes compartió la partitura del canto y el audio del mismo.

El sacerdote peruano precisó que el canto que acaban de estrenar es un villancico tradicional, que se canta en Huancavelica a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar y que se adapta a las voces de los niños.



“Este villancico es una herencia del trabajo de los primeros misioneros que vinieron aquí al Nuevo Mundo, al Tahuantinsuyo, al Perú, y ha llegado hasta nosotros. En la letra, por ejemplo, hay cosas muy piadosas, efectivamente, que habla del tierno bebito que es el Llullu Huahuacha. Y se habla también que le espera la cruz, cosas paradójicas en plena Navidad, pero que sí tiene sentido, un hondo contenido católico, doctrinal muy importante, que debemos recordar”.

Para hacer la conexión entre Huancavelica y Zaragoza, entre Perú y España, el P. López dijo que el trabajo de los primeros misioneros recuerda que los españoles llegaron a América el 12 de octubre de 1492, el día de la Virgen del Pilar: “pueblos diversos con culturas diversas, sin embargo todos estamos unidos bajo la misma devoción a nuestra madre, la Virgen María, la Virgen del Pilar. Por eso quisimos mostrar esta conexión, además porque hay mucha historia detrás”.

Sobre los lugares donde se ha filmado, el sacerdote dijo que el videoclip muestra la ciudad de Huancavelica, unas lagunas que están a 5.000 metros de altura y un templo inca en Huaytará, construido por el Inca Pachacutec –que logró la máxima extensión del imperio incaico– y que ahora es una iglesia católica, que anima a visitar por su belleza.

“Este templo nos habla mucho de nuestra historia, nos habla de nuestro pasado: lo que el Papa Francisco nos decía, que debemos conocer nuestras raíces y no olvidarnos de ellas”, resaltó.

Allí, concluyó el sacerdote, se hizo “la recreación del nacimiento del Niño Jesús. Entonces queremos mostrar esta diversidad cultural, pero al mismo tiempo la unidad en la fe, la unidad en el amor hacia nuestra madre, la Virgen María y al Niño Jesús”.

Otros espacios donde se llevó a cabo la grabación fueron la Plaza Mayor de Lima y la Catedral de la capital peruana.