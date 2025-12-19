El Arzobispo de Santiago de Chile, Cardenal Fernando Chomali, impartió los sacramentos de la Comunión y la Confirmación a internos del Centro Penitenciario Colina 1, a quienes les recordó que perder la libertad no es perder la dignidad.

La visita del arzobispo tuvo lugar el miércoles 18 de diciembre en la capilla ecuménica del centro penitenciario, con el propósito de acompañar a las personas privadas de libertad en un momento clave de su camino de fe.

El P. Enrique Vallejo Obreque, capellán del lugar, acompañó la visita pastoral con un recorrido por el sector donde se desarrolla la instancia educativa. Allí, cerca de 800 internos cursan sus estudios de enseñanza media y rinden la PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior). En 2025, 130 internos finalizaron el ciclo escolar.

Una procesión encabezada por la imagen de la Virgen marcó la llegada de los 11 internos a la capilla donde recibieron el sacramento de la Confirmación. En la ceremonia también estuvieron sus compañeros, catequistas y agentes pastorales que durante el año asisten su formación espiritual.

El proceso de formación espiritual que se desarrolla semana a semana dentro del centro penitenciario es acompañado por tres grupos de catequistas del Movimiento Neocatecumenal, Comunión y Liberación y la Pastoral Católica Anawin. Esta última preparó a los 11 confirmandos que recibieron el sacramento en esta oportunidad.

Presidida por el Arzobispo de Santiago y concelebrada por el P. Vallejo Obreque, junto con los sacerdotes Nicolás Vial, Pablo García Huidobro y otros que acompañan la actividad pastoral de la penitenciaría, la Eucaristía se desarrolló en un clima de recogimiento y emoción.

En ese marco, el Cardenal Chomalí destacó el valor irrenunciable de la dignidad humana y la fuerza transformadora de la fe, recordando que “Dios actúa en la historia y en los corazones de cada uno de nosotros. Su anhelo de justicia está lleno de misericordia”.

Dirigiéndose a los internos, el purpurado expresó: “No olviden que ustedes puede que hayan perdido por un tiempo la libertad, pero nunca perderán la dignidad”.

Asimismo, recordó que “todos, absolutamente todos, podemos decir: ‘Jesucristo me amó y se entregó por mí’”.

La vida espiritual, señaló, “no se le puede quitar a nadie”, y llamó a los presos a rezar por las vocaciones sacerdotales para que nunca falte el acompañamiento pastoral en su camino de fe.

Finalizada la Misa, los presentes compartieron un momento junto a los internos, como un signo del compromiso de la Iglesia de Santiago de Chile con el anuncio del Evangelio en todos los ámbitos, en especial donde la esperanza necesita ser cuidada y fortalecida.