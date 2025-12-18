El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) propuso hoy regulaciones que buscarían poner fin a los procedimientos de cambio de sexo en cualquier persona menor de 18 años, lo que incluye restricciones en hospitales.

Según una propuesta, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) suspenderían todos los fondos de Medicare y Medicaid a cualquier hospital que ofrezca cirugías o medicamentos a menores con el fin de que se parezcan al sexo opuesto.

Las normas propuestas prohibirían la financiación federal de Medicaid para los llamados “procedimientos de rechazo de sexo” en menores de 18 años y el financiamiento del Programa Federal de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) para dichos procedimientos en menores de 19 años.

Esto incluye operaciones quirúrgicas, como la extirpación de genitales sanos para reemplazarlos por genitales artificiales que se asemejan a los del sexo opuesto y procedimientos en el pecho que extirpan los senos sanos de las niñas o implantan senos prostéticos en los niños.

También incluye tratamientos hormonales que intentan masculinizar a las niñas con testosterona y feminizar a los niños con estrógeno y bloqueadores de la pubertad, que retrasan el desarrollo natural del niño.

El HHS también anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está enviando cartas de advertencia a 12 fabricantes y minoristas, a quienes acusa de comercializar ilegalmente fajas de pecho para menores de 18 años como tratamiento para la disforia de género. Estos objetos oprimen los senos para aplanarlos.

El comunicado de prensa indicó que las fajas mamarias son dispositivos médicos de Clase 1 destinados a ayudar a la recuperación de mastectomías relacionadas con el cáncer, y las cartas de advertencia "notificarán formalmente a las empresas sobre sus violaciones regulatorias significativas y cómo deben tomar medidas correctivas rápidas".

Además, el HHS está trabajando para aclarar la definición de "discapacidad" en las regulaciones de derechos civiles a fin de excluir la "disforia de género" que no se deriva de impedimentos físicos. Esto garantiza que las leyes contra la discriminación no se interpreten de manera que requieran "procedimientos de rechazo de género", según el comunicado.

El secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., dijo en rueda de prensa que los “procedimientos de rechazo sexual” en menores están “poniendo en peligro las mismas vidas que [los médicos] han jurado proteger”.

“La llamada atención de afirmación de género ha causado daños físicos y psicológicos duraderos a jóvenes vulnerables”, afirmó. “Esto no es medicina, es negligencia médica”.

Las propuestas alinearían las regulaciones del HHS con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 28 de enero que prohíbe la mutilación química y quirúrgica de niños. La orden instruyó al HHS a proponer regulaciones para prevenir estos procedimientos en menores.

En un comunicado de prensa, el HHS se refirió repetidamente a las intervenciones médicas como “procedimientos de rechazo sexual” y advirtió que “causan daños irreversibles, incluyendo infertilidad, deterioro de la función sexual, disminución de la densidad ósea, desarrollo cerebral alterado y otros efectos fisiológicos irreversibles”.

El HHS citó su propio informe de mayo, que halló una profunda incertidumbre sobre los supuestos beneficios de estas intervenciones para el tratamiento de menores con disforia de género.

El informe concluyó que estas intervenciones conllevan riesgos de daños significativos, como infertilidad, disfunción sexual, desarrollo óseo insuficiente, enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, trastornos psiquiátricos e impactos cognitivos adversos, entre otras complicaciones.

Stanley Goldfarb, presidente de Do No Harm, un grupo de defensa médica, dijo en una declaración que la regulación propuesta sobre los hospitales es "otro paso crítico para proteger a los niños de la ideología de género dañina" y dijo que apoya las reglas que garantizan que "el dinero de los contribuyentes estadounidenses no financie operaciones de cambio de sexo en menores".

La ideología de género es una corriente que considera que el sexo biológico no es determinante para la persona, sino que ella puede definir su orientación sexual de acuerdo a sus preferencias e incluso en contra de su naturaleza.

“Muchas de las llamadas clínicas de género ya han comenzado a cerrar tras revelarse la verdad sobre los riesgos y los daños a largo plazo de estos medicamentos y cirugías en menores”, afirmó Goldfarb. “Ahora, los hospitales que reciben fondos públicos de estos programas federales deben seguir el ejemplo”.

Mary Rice Hasson, directora del Proyecto Persona e Identidad del Centro de Ética y Políticas Públicas (EPPC), dijo que considera “excelente” la restricción propuesta para los hospitales.

“Esta norma propuesta envía un mensaje contundente a los estados y a los profesionales de la salud: Es hora de detener estos procedimientos poco éticos y peligrosos”, declaró Hasson. “La pubertad no es una enfermedad que se pueda curar con medicamentos. Todos los niños tienen derecho a crecer y desarrollarse con normalidad”.

“Los procedimientos de rechazo sexual prometen lo imposible: que un niño pueda escapar de la realidad de ser hombre o mujer”, añadió. “En realidad, estos procedimientos de rechazo sexual solo ofrecen la ilusión de un 'cambio de sexo' al incapacitar funciones saludables y alterar el cuerpo sano del niño mediante medicamentos y cirugías que le causarán daños de por vida”.

En enero, el Obispo Robert Barron, presidente del Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), dio la bienvenida a la medida ejecutiva de Trump sobre estos procedimientos, advirtiendo que están “basados ​​en una falsa comprensión de la naturaleza humana y en un intento de cambiar el sexo de un niño”.

“Muchos jóvenes víctimas de esta cruzada ideológica lamentan profundamente las consecuencias que les han alterado la vida, como la infertilidad y la dependencia permanente de costosas terapias hormonales con importantes efectos secundarios”, declaró Barron.

“Es inaceptable que se anime a nuestros hijos a someterse a intervenciones médicas destructivas en lugar de brindarles acceso a una atención auténtica y unificadora”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA