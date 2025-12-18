El Papa León XIV aprobó este jueves el decreto que reconoce las virtudes heroicas del sacerdote franciscano Berardo Atonna, un gran confesor, director espiritual y predicador, que sirvió además como unificador de las ramas franciscanas.

La aprobación de sus virtudes heroicas supone que el siervo de Dios vivió en grado heroico la fe, la esperanza y la caridad; y que pueda ser llamado venerable. De esta manera la causa queda a la espera de un milagro, obrado por su intercesión, para la beatificación.

¿Quién fue Berardo Atonna?

Berardo Atonna nació en la aldea de Episcopio, en el municipio de Sarno, el 1 de julio de 1843. Fue el mayor de siete hermanos.

A los 15 años se unió a los Frailes Menores Alcantarinos. Ingresó en el convento de Santa Lucía al Monte en Nápoles en 1859. Emitió los votos perpetuos en diciembre de 1868, según refiere la biografía publicada en el sitio web del Dicasterio de las Causas de los Santos.

Fue ordenado sacerdote en Nápoles el 18 de febrero de 1866. Las leyes de ese tiempo hicieron que los clérigos fueran expulsados de sus conventos, que fueron clausurados; y lo que permitió también que el P. Berardo pudiera predicar en distintos lugares entre 1866 y 1873, alcanzando cierto renombre.

Fue un gran director espiritual y apoyó el nacimiento de nuevas familias religiosas femeninas, entre ellas las Hermanas Franciscanas Alcantarinas de Castellammare de Stabia.

En 1897, el Papa León XIII publicó la constitución apostólica Felicitate Quadam, en la que ordenaba la unificación de las cuatro familias franciscanas. Al ser elegido ministro provincial se abocó a la unificación: “Resuelto en sus decisiones, en una época de grandes cambios y decisiones importantes que tomar y apoyar, no dejó de reprender, amonestar e incluso suspender a divinis dentro del gobierno”, señala la biografía del Vaticano.

“Su objetivo constante fue evitar cualquier forma de cuestionamiento a las disposiciones papales, especialmente en relación con la unificación que se había llevado a cabo: en este aspecto, encontró muchas dificultades que lo obligaron a tomar una postura”, agrega.

El sitio web de los Frailes Menores precisa que “en esta función tuvo que sufrir calumnias y rechazos por parte de aquellos frailes que no habían acogido con ánimo sereno el decreto de unión, mostrándose él siempre humilde y dispuesto al perdón”.

Sus últimos años los pasó en Nápoles, ayudando en la Casa San Giuseppe para huérfanas y ancianas, dirigida por las religiosas que ayudó a fundar y para quienes fue un padre espiritual. Murió el 4 de marzo de 1917.

La biografía del Vaticano precisa que “siempre vivió en la pobreza, practicando la caridad y animando a los ricos a ser generosos con los más necesitados. Ya en vida, gozó de cierta reputación de santidad, hasta el punto de ser llamado ‘santo sacerdote’ y ‘hombre de Dios’”.