Los formadores de los seminarios menores en España tendrán una jornada de formación en enero de 2026 que pondrá el foco en el acompañamiento afectivo-sexual de los candidatos al sacramento del Orden.

El XLV Encuentro de Rectores y Formadores de los Seminarios Menores, organizado por la subcomisión episcopal para los seminarios, se centrará en esta cuestión al entender que constituye un “fundamento del discernimiento y de la libertad interior”.

La formación sobre esta cuestión correrá a cargo de la psicóloga María Sáez, colaboradores del seminario menor de Madrid, que impartirá una ponencia titulada El desarrollo afectivo y sexual del adolescente: claves para el acompañamiento formativo integral en el seminario menor.

Los asistentes a la jornada también recibirán la aportación en este campo del rector del seminario menor de la Archidiócesis de Toledo, P. Ignacio de la Cal, quien abordará la cuestión El celibato en perspectiva adolescente: orientación práctica y espiritual.

Por otro lado, la jornada ofrecerá información sobre la responsabilidad jurídica que deben asumir los seminarios menores, donde se forman adolescentes y jóvenes que han expresado interés por la vocación sacerdotal y que están cursando los estudios obligatorios previos a la etapa universitaria.

En este campo los formadores contarán con la experiencia del rector del seminario menor de la Archidiócesis de Valencia, P. Onofre Gabaldó quien impartirá una ponencia sobre Seguridad institucional: instalaciones, reglamentos internos y gestión de riesgos.

Asimismo, el P. José Antonio Barrio, rector del seminario menor de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño disertará acerca de la Confianza de las familias y transparencia en la gestión de los seminarios menores.

Con este programa, la Conferencia Episcopal Española pretende dotar a los formadores de los seminaristas menores “de criterios sólidos y recursos actuales, para cuidar los primeros signos vocacionales hacia el sacerdocio, acompañando a los seminaristas menores en un entorno seguro y con una auténtica sensibilidad pastoral”.

La Iglesia Católica en España, durante el curso 2022-2023, contaba con 678 seminaristas menores, de los cuales 169 eran nuevos ingresos. Ese mismo curso 17 pasaron a los seminarios mayores, según los últimos datos publicados por la Conferencia Episcopal Española.