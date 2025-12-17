A más de dos semanas de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre, Honduras continúa sin resultados oficiales definitivos. En medio de un clima de creciente tensión política, la Iglesia Católica hizo un llamado a “escuchar la voz del pueblo soberano y respetarla”.

En un comunicado difundido el 16 de diciembre, la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) manifestó su preocupación por “noticias que nos preocupan y entristecen”, en referencia a la prolongación del proceso electoral y a los conflictos surgidos tras la jornada de votación.

Los obispos subrayaron que durante los comicios la ciudadanía “expresó pacíficamente su voluntad”, por lo que insistieron en la necesidad de preservar “la paz, el diálogo y el respeto a las instituciones y sus leyes, en el marco de nuestra Constitución”.

En estas elecciones se eligieron al presidente de la República, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 alcaldes y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

En la contienda presidencial participaron Rixi Moncada, del partido en gobierno Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Actualmente el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra sin servicio para consultar el conteo, pero medios como CNN rescataron que con el 99.8% de las actas transmitidas, Nasry Asfura encabezaba el conteo con el 40.54 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla con el 39.19 %. No obstante, el escrutinio aún no ha sido declarado concluido oficialmente.

En este contexto, la candidata oficialista Rixi Moncada declaró el 7 de diciembre que no reconoce los resultados preliminares, al denunciar “manipulación de resultados”, así como injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros señalamientos que, afirmó, configuran “un golpe electoral en curso”.

Por ello, su partido rechaza cualquier proceso de transición derivado de dichos resultados.

Escrutinios especiales detenidos

Pese a que la mayoría de los votos ya han sido contabilizados, el proceso permanece inconcluso debido a irregularidades en una minoría de actas que requieren escrutinio especial.

Sobre este punto, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunció en redes sociales que existen “acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales”, atribuidas a miembros de partidos políticos.

Hall advirtió que esta situación ha derivado en una paralización institucional, al señalar que el personal del organismo electoral no ha podido ingresar a cumplir sus funciones y que integrantes de las juntas especiales se han negado a realizar su labor. Afirnó que esto implica que el “proceso electoral y el futuro de Honduras, que es de todos, nos lo están quitando unos pocos”.

Sin embargo, el analista hondureño Carlos Cálix, especialista en macroeconomía y opinión pública, quien desde 2022 ha dado seguimiento al clima social del país, aseguró en entrevista con ACI Prensa que existe poca voluntad política para concluir el proceso electoral.

Según explicó, el discurso de fraude ha sido utilizado para “generar un caos interno en el país”, lo que dijo Cálix, ha reflejado en conatos de violencia en distintas ciudades, como bloqueos y quema de neumáticos, que han servido para amedrentar tanto a la población como a quienes participan en el escrutinio.

Sobre quién se beneficia de este escenario, Cálix advirtió que una escalada de la crisis antes del 27 de enero, fecha prevista para la toma de posesión del nuevo presidente, podría abrir la puerta a una prolongación del actual gobierno.

“Se abre el paso para que haya una continuidad de parte del gobierno a través de la presidenta y que se genere una especie de gobierno provisional o de transición que puede durar dos meses, seis meses o mucho más”, alertó.

En otro escenario, alertó que la falta de acuerdos podría derivar, conforme a la Constitución, en “un nuevo llamado a elecciones generales, un escenario que realmente no quisiera llegar la mayoría de la población hondureña”.

El analista advirtió que esta inestabilidad tiene un impacto directo en la ciudadanía, al profundizar la sospecha en las instituciones. Como ejemplo, señaló que el Consejo Nacional Electoral al demostrar “inoperancia e ineficacia genera un nivel de desconfianza bastante alto en la población”.

Finalmente, Cálix sostuvo que para la mayoría de los hondureños la prioridad es superar la crisis política y atender problemas estructurales como el desempleo. Señaló que en el país “4.5 millones de hondureños definitivamente están teniendo problemas serios” para acceder a un trabajo digno y que millones de personas “quisieran tener unas mejores oportunidades y una calidad de vida totalmente distinta”.