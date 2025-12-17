El primer episodio de un nuevo programa de viajes, presentado por el actor y director católico David Henrie, se estrenó en el cine del Vaticano el lunes 15 de diciembre por la noche.

Seeking Beauty (Buscando la belleza), que debutará en la plataforma de streaming gratuita de EWTN, EWTN+, el 19 de enero de 2026, es una serie que documenta la exploración que hace Henrie de la belleza del arte y la cultura en seis ciudades italianas.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Henrie y el productor ejecutivo Edmundo Reyes, junto con otros miembros del equipo, estuvieron presentes para la proyección del Episodio 1 dentro de la Ciudad del Vaticano el 15 de diciembre. El estreno fue seguido por una sesión de preguntas y respuestas con Henrie, Reyes y Peter Gagnon, presidente de EWTN Studios, moderada por Andreas Thonhauser, director global de EWTN.

“Es una bendición poder proyectar el programa en el Vaticano, que es donde [filmamos] nuestro primer episodio”, dijo Henrie a EWTN News. “No puedes evitar sentir gratitud y sentir que es un momento en el que se cierra el círculo”.

Catholic actor and director David Henrie shares just how much fun he had while filming his new travel show, "Seeking Beauty," in Italy. 🍷



The first episode premiered at the Vatican on Dec. 15, and will stream on EWTN+ (via Roku) starting Jan. 19. pic.twitter.com/4GtNvqKycn — Hannah Brockhaus (@HannahBrockhaus) December 16, 2025

En el primer episodio, Henrie habla con una variedad de expertos —incluidas la historiadora del arte Elizabeth Lev y la artista Kelly Medford— para aprender más sobre los Jardines Vaticanos, la Guardia Suiza, la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Reyes calificó de “un momento verdaderamente especial” el poder mostrar el primer episodio de Seeking Beauty en el Vaticano.

El primer episodio del nuevo programa de viajes de EWTN Studios, "Seeking Beauty", se estrenó en el cine del Vaticano el 15 de diciembre de 2025. Crédito: Daniel Ibanez/EWTN News.

“No podemos esperar a que la gente lo vea”, dijo a EWTN News durante el evento. “Creo que va a ser una gran, gran herramienta de evangelización”.

Reyes, quien tuvo la idea original del programa, recordó una visita a España con su familia hace cuatro años y cómo allí se dio cuenta de cuántas historias sobre el arte y la fe no se han compartido con un público más amplio.

“Dios puso en mi corazón este deseo… Hagamos un programa de viajes que sea más que un programa de viajes, que ayude a la gente a encontrar a Dios a través de la belleza”, afirmó.

“Lo que ha hecho David es algo muy especial, porque no se trata de ir a lugares sino de reentrenarnos o invitarnos a contemplar y a mirar la belleza de forma distinta”, dijo Reyes durante la sesión de preguntas y respuestas. Se trata de “Dios hablándonos a través de la belleza, y no tanto de: ‘Oye, aquí tienes un lugar interesante para visitar y poner en tu lista de deseos’”.

El primer episodio del nuevo programa de viajes «Seeking Beauty» se estrenó en el cine del Vaticano el 15 de diciembre de 2025. A la proyección siguió una sesión de preguntas y respuestas con, de izquierda a derecha, el presidente de EWTN Studios, Peter Gagnon, el productor ejecutivo de la serie, Edmundo Reyes, y el presentador de la serie, David Henrie. Crédito: Daniel Ibanez/CNA.

El primer episodio del nuevo programa de viajes “Seeking Beauty” se estrenó en el cine del Vaticano el 15 de diciembre de 2025. A la proyección siguió una sesión de preguntas y respuestas con, de izquierda a derecha, el presidente de EWTN Studios, Peter Gagnon, el productor ejecutivo de la serie, Edmundo Reyes, y el presentador de la serie, David Henrie. Crédito: Daniel Ibanez/EWTN News.

La serie es producida por EWTN Studios en colaboración con Digital Continent y en asociación con Novo Inspire y Sacred Arthouse.

Cada episodio es muy singular… Hay tanto contenido que puede tocar a las personas de distintas maneras”, dijo Gagnon.

En la primera temporada, Henrie también visitará Roma, Milán, Venecia, Florencia y Subiaco, un lugar vinculado a San Benito. La segunda temporada de Seeking Beauty terminó recientemente de filmarse en España.

“No soy un experto. Sólo lo estás viendo a través de mis ojos”, dijo Henrie a EWTN News.

“Lo que hará que esto sea accesible es que no te estás sentando a recibir una clase de historia; es un programa de viajes”, explicó. “Cuando mi esposa y yo vemos programas de viajes, tomamos una copa de vino, charlamos, nos relajamos, vemos algo. Es un consumo fácil, pero hay algo de medicina bajo todo el azúcar”.

Paola Flynn, corresponsal en el Vaticano para EWTN Noticias, contribuyó a este reportaje.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.