Tras un tiroteo ocurrido el fin de semana en la Universidad Brown, en el estado de Rhode Island (Estados Unidos), el obispo de Providence, Mons. Bruce Lewandowski, emitió un comunicado en el que pidió la guía de Dios y expresó su dolor ante la tragedia.

En la tarde del sábado 13 de diciembre, mientras aproximadamente 60 estudiantes de Brown participaban en una sesión de estudio para los exámenes finales en el edificio Barus and Holley —sede de la Escuela de Ingeniería y del Departamento de Física—, un tirador no identificado abrió fuego, dejando dos personas muertas y nueve heridas.

“Como muchos, estoy profundamente entristecido y consternado por el tiroteo sin sentido ocurrido hoy en la Universidad Brown, en Providence. Unámonos en oración por quienes perdieron la vida, por los heridos, por la comunidad de la Universidad Brown y por todos los afectados por esta tragedia”, escribió Lewandowski.

Hasta la mañana del lunes, la policía de Providence continúa la búsqueda del autor del ataque. Según informó la cadena WCBV-5 de Boston, una persona de interés fue puesta en libertad el domingo y la búsqueda del responsable continúa.

“Tras revisar las pruebas recopiladas, se determinó que la persona de interés debía ser liberada”, declaró el alcalde de Providence, Brett Smiley. “Pero hasta que tengamos a alguien bajo custodia de quien estemos seguros que es responsable… vamos a mantener todas las opciones abiertas hasta que tengamos la certeza de que se trata de la persona correcta”, añadió.

Aparte de un breve video difundido al público el sábado, que no muestra el rostro del sospechoso, las autoridades señalaron que no cuentan con más imágenes para divulgar.

“Simplemente no había muchas cámaras en ese edificio de Brown”, dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, en una conferencia de prensa. “Francamente, hay un asesino suelto”.

La cadena local también informó el lunes que una de las personas heridas ya fue dada de alta del hospital, otra permanece en estado crítico pero estable, y las siete restantes se encuentran estables y hospitalizadas.

Tras la tragedia, la Universidad Brown canceló las clases y los exámenes finales para todos los estudiantes de pregrado y posgrado.

En un comunicado del 13 de diciembre, la presidenta de Brown, Christina H. Paxson, señaló: “Nos hemos puesto en contacto con las familias de todas las víctimas hospitalizadas del tiroteo y estamos ofreciendo todo el apoyo posible. Nuestro corazón está con cada una de ellas y estamos dispuestos a brindarles todo lo que necesiten. Ningún padre o familiar debería tener que soportar jamás este dolor, este sufrimiento o el temor continuo que sabemos es muy real para muchas familias de Brown en este momento”.

En su mensaje, Lewandowski también ofreció oraciones por los agentes del orden y los equipos de primera respuesta, y puso a disposición “los recursos de la diócesis, su clero y personal, así como la ayuda caritativa donde sea necesaria”.

“Que Dios nos bendiga a todos y que Nuestra Señora de Providence nos mantenga bajo su cuidado”, concluyó el obispo en su comunicado.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.

