Mons. Bruce A. Lewandowski, Obispo de Providence en el estado de Rhode Island (EE.UU.), lamentó el tiroteo ocurrido ayer en la Universidad de Brown que dejó 2 muertos y 9 heridos, todos estudiantes.

“Como muchos otros, estoy profundamente entristecido y preocupado por el tiroteo sin sentido ocurrido hoy en la Universidad Brown en Providence”, indicó el prelado en una declaración publicada en la cuenta de X de la Diócesis de Providence.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Unámonos en oración por aquellos que perdieron la vida, por los heridos, por la comunidad de la Universidad de Brown y todos los afectados por esta tragedia”, alentó el prelado.

Tras animar a las autoridades en su “respuesta mientras trabajan para mantener a todos a salvo”, el obispo destacó que “la Diócesis de Providence ofrece sus recursos, clero y personal, y asistencia caritativa donde sea necesario”.

“Que Dios nos bendiga a todos y que Nuestra Señora de la Providencia nos guarde bajo su cuidado”, concluyó.

El ataque en la Universidad de Brown ocurrió este sábado por la noche. La presidenta de la institución, Christina H. Paxson, dijo que fue “un día inimaginablemente trágico”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, también lamentó el ataque, al igual que el ocurrido en Australia, en su discurso en la recepción por Navidad de la Casa Blanca. “Quiero expresar mis respetos a las personas que nos están mirando desde el cielo en este momento”, dijo el mandatario, según informa CNN en Español.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, ordenó que las instituciones estatales ondeen las banderas a media asta en señal de luto. “Mi corazón está con las víctimas, las familias, la comunidad de la Universidad Brown y los valientes agentes de las fuerzas del orden que respondieron a este ataque horrendo”, dijo McKee en un comunicado.

CNN en Español también informó que hay una “persona de interés”, de 24 años, detenida por el tiroteo.