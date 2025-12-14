El Papa expresó este domingo su profunda preocupación por la reanudación de los enfrentamientos en la parte oriental de la República Democrática (RD) Congo, donde la violencia ha aumentado tras recientes movimientos del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

"Sigo con viva preocupación la reanudación de los enfrentamientos en la parte oriental de la República Democrática del Congo", manifestó el Pontífice, al tiempo que expresó su cercanía a la población afectada. "Exhorto a las partes en conflicto a cesar toda forma de violencia y a buscar un diálogo constructivo, respetando los procesos de paz en curso", añadió.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Papa se refería a la ofensiva del M23, que con el apoyo de Ruanda, ocupó esta semana parte de la estratégica ciudad de Uvira, en el este congoleño y fronteriza con Burundi, informó EFE.

La zona, rica en minerales, ha sido escenario de intensos enfrentamientos en los últimos meses, incluyendo la toma de Goma, capital de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de Kivu del Sur, a finales de enero.

La escalada se produce después de la firma el pasado 4 de diciembre en Washington de un acuerdo de paz entre los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, en presencia del presidente estadounidense Donald Trump. Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar, que en noviembre pasado facilitaron la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno congoleño y el M23 para avanzar hacia el fin del conflicto.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En paralelo, este sábado el secretario de Estado de EE. UU, Marco Rubio, denunció que las "acciones de Ruanda" en el este de la RDC constituyen "una clara violación de los Acuerdos de Washington" y advirtió que Estados Unidos "tomará medidas" para garantizar que se cumplan las promesas hechas al presidente Trump.

El Papa León XIV recuerda el testimonio de los nuevos beatos mártires de España y Francia

Asimismo, el Papa León XIV recordó las recientes beatificaciones de mártires en España y Francia. En este sentido, hizo referencia a la beatificación en Jaén este sábado del sacerdote Manuel Izquierdo y de 58 compañeros, así como del otro presbítero Antonio Montañez Chiquero y de 64 compañeros, todos asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa de 1936-1938.

Asimismo, hizo alusión a la otra beatificación que tuvo lugar en París, donde fueron elevados a los altares Raymond Caillé, sacerdote; Gérard Martin, miembro de la Orden de los Frailes Menores; Roger Vallier, seminarista; Jean Mestre, laico; y 46 compañeros, todos asesinados por odio a la fe entre 1944 y 1945, durante la ocupación nazi.

El Santo Padre expresó su reconocimiento y gratitud por estos testigos de la fe: “Alabamos al Señor por estos mártires, valientes testigos del Evangelio, perseguidos y asesinados por permanecer junto a su gente y fieles a la Iglesia”, aseveró.

Finalmente, León XIV saludó afectuosamente a los fieles presentes: ”Saludo con cariño a todos ustedes, romanos y peregrinos de Italia y de otras partes del mundo”.