Durante el Ángelus de este domingo, el Papa León XIV pidió que en este tiempo de Adviento se una “la espera del Salvador a la atención de lo que Dios hace en el mundo” para poder “experimentar la alegría de la libertad”.

El Pontífice rezó desde el balcón de su estudio privado en el Palacio Apostólico y aseguró que Jesús “vence la ideología” que “nos hace sordos a la verdad”.

“Es Cristo, de hecho, quien abre los ojos del hombre a la gloria de Dios. Él da la palabra a los oprimidos, a quienes la violencia y el odio les han quitado la voz”, afirmó el Santo Padre.

“Él cura las apariencias que deforman el cuerpo. De este modo, el Verbo de la vida nos redime del mal, que lleva el corazón a la muerte”, explicó León XIV.

El Papa se refirió también al Evangelio del día, que presenta una escena en la prisión desde la que Juan el Bautista “envía a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?”.

En este contexto, el Pontífice subrayó que Cristo anuncia quién es “a través de lo que hace” lo que es “un signo de salvación para todos nosotros”. En efecto, continuó el Papa, cuando se encuentra a Jesús, “la vida carente de luz, de palabra y de sabor recupera su sentido. Los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen”.

“Hasta los muertos, totalmente insensibles, vuelven a la vida. Este es el Evangelio de Jesús, la buena nueva anunciada a los pobres”, subrayó.

El Papa recordó que “la palabra de Jesús nos libera de la prisión del desánimo y el sufrimiento, toda profecía encuentra en Él el cumplimiento esperado”.

Asimismo, enfatizó que “como discípulos del Señor, en este tiempo de Adviento estamos llamados a unir la espera del Salvador a la atención de lo que Dios hace en el mundo”.

“Sólo así podremos experimentar la alegría de la libertad que encuentra a su Salvador”, concluyó.