Este 12 de diciembre se celebró en la Basílica de Santa María de Guadalupe la tradicional Misa de las Rosas, que recuerda la última aparición de la Virgen a San Juan Diego. Durante el acto litúrgico, se elevó una oración para pedir su intercesión “a fin de encontrar los caminos de reconciliación y alcanzar la paz social”.

Esta ceremonia, una de las más significativas del calendario guadalupano y que se realiza cada 12 de octubre y 12 de diciembre, rememora el momento en que, según la tradición, la Virgen solicitó a Juan Diego construir una “casita sagrada” y se presentó como protectora del pueblo mexicano.

Cardenal Carlos Aguiar Retes con la representación del indio San Juan Diego. Crédito: Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe

En su homilía, el Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, pidió especialmente para que las familias del país “hallen caminos de reconciliación y logremos la paz social que tanto anhelamos y necesitamos”.

También exhortó a la comunidad a ser “promotores de la paz en el interior de cada familia y en la relación entre unas y otras”, con especial atención hacia quienes “andan extraviados y no saben el rumbo de su vida”.

“Esclavos de Cristo”

En su mensaje, el Cardenal Aguiar invitó a los fieles a imitar la actitud de María: agradecer a Dios y, como ella, actuar con libertad al reconocerse “esclavos del Señor”.

Recordó que, por medio de la Virgen, es posible descubrir “al verdadero Dios por quien se vive”, y que su presencia entre los mexicanos expresa su deseo de acompañarlos permanentemente. Por ello, animó a pedirle la “conducción necesaria para avanzar en el camino espiritual hacia la casa del Padre”.

Bendición del Cardenal Carlos Aguiar Retes a las rosas. Crédito: Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe

El Cardenal Aguiar Retes llamó a recorrer este camino con una vida sostenida en el “amor al prójimo, la vigilancia ante la tentación, el compromiso por formarse en la fe y la santa esperanza”.

Finalmente, reiteró la invitación a abrir el corazón a la Virgen y pedirle que “queremos ser ayudados por ti para ser esclavos del Señor”.