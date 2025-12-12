Este 12 de diciembre se celebró en la Basílica de Santa María de Guadalupe la tradicional Misa de las Rosas, que recuerda la última aparición de la Virgen a San Juan Diego. Durante el acto litúrgico, se elevó una oración para pedir su intercesión “a fin de encontrar los caminos de reconciliación y alcanzar la paz social”.
Esta ceremonia, una de las más significativas del calendario guadalupano y que se realiza cada 12 de octubre y 12 de diciembre, rememora el momento en que, según la tradición, la Virgen solicitó a Juan Diego construir una “casita sagrada” y se presentó como protectora del pueblo mexicano.
En su homilía, el Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, pidió especialmente para que las familias del país “hallen caminos de reconciliación y logremos la paz social que tanto anhelamos y necesitamos”.
También exhortó a la comunidad a ser “promotores de la paz en el interior de cada familia y en la relación entre unas y otras”, con especial atención hacia quienes “andan extraviados y no saben el rumbo de su vida”.
“Esclavos de Cristo”
En su mensaje, el Cardenal Aguiar invitó a los fieles a imitar la actitud de María: agradecer a Dios y, como ella, actuar con libertad al reconocerse “esclavos del Señor”.
Recordó que, por medio de la Virgen, es posible descubrir “al verdadero Dios por quien se vive”, y que su presencia entre los mexicanos expresa su deseo de acompañarlos permanentemente. Por ello, animó a pedirle la “conducción necesaria para avanzar en el camino espiritual hacia la casa del Padre”.
El Cardenal Aguiar Retes llamó a recorrer este camino con una vida sostenida en el “amor al prójimo, la vigilancia ante la tentación, el compromiso por formarse en la fe y la santa esperanza”.
Finalmente, reiteró la invitación a abrir el corazón a la Virgen y pedirle que “queremos ser ayudados por ti para ser esclavos del Señor”.