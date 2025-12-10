El P. Mateo Bautista, experto en pastoral del duelo y pastoral de la salud, y la psicóloga clínica Ximena López han escrito el libro Duelo por la propia muerte, que enseña de forma práctica cómo preparase para este evento inevitable, un tema del que muchos prefieren no hablar, pero que es esencial, con la mirada puesta en Dios y la eternidad.

“Si hacemos un trabajo de duelo por la muerte de seres queridos, que nos impacta, y hacemos un trabajo de duelo por la muerte de los seres queridos que van a morir, porque ya hay un deterioro, una enfermedad, están en cuidados paliativos, también tenemos que hacer un trabajo de duelo por nuestra propia muerte”, explica el sacerdote camilo en entrevista con EWTN Noticias.

El P. Bautista, que dirige los grupos Resurrección en distintos países, ayudando a las personas a hacer el duelo por la muerte de un ser querido, explicó que “el trabajo de duelo, en primer lugar, es integrar nuestra mortalidad, que somos mortales. ¿Por qué? Porque si nos educamos para la vida, nos educamos para la muerte, y si nos educamos para la muerte, nos educamos mejor para la vida”.

El sacerdote destacó asimismo que la mejor forma de hacer el duelo, por un ser querido o por uno mismo, “es asumirlo”, para “aceptar esa realidad, procesarla y sanarla”. En ese sentido, la mejor forma de hacer el duelo por la “muerte de seres queridos es que lo haya hecho antes por mí”.

La muerte: ¿un tabú?

Sobre el tema del libro, que ya se ha presentado en Argentina, Bolivia, España y más recientemente en Perú, Ximena López resaltó que “se ha creado alrededor de la palabra muerte todo un tabú, y hay personas que por este temor la evitan, la tiran para atrás, no la quieren mirar de frente, evitan mirarla a los ojos, pero en realidad a nosotros nos gusta decir que el miedo es miedoso, es decir, el miedo tiembla de susto cuando yo lo miro a los ojos y lo atravieso”.

“De la misma manera, cuando hablamos de la muerte, de mi propia muerte, necesito mirar esta idea, necesito reflexionarla, pensarla, analizarla y sobre todo dialogarla también en familia”, añadió.

La psicóloga comenta además que en el libro ha escrito un testamento de agradecimiento, ha dejado indicaciones sobre cómo quiere que sea su velorio, para asumir mejor que, en algún momento, tendrá que “entregar la vida a Dios con consentimiento y voy a vivir en la resurrección, en la vida eterna dentro del corazón de Dios”.

López recuerda que comenzó este trabajo porque ella misma estuvo en un accidente en el que murió un ser querido suyo, y que esta persona estaba sentada en el lugar que le correspondía a ella.

En el proceso, la psicóloga tuvo la oportunidad de dialogar con moribundos. “Te das cuenta de que ellos son los sabios, ellos son los maestros, uno es simplemente un acompañante. Y no hay tema del que no se pueda hablar con los moribundos porque ellos ya viven en libertad. Es de las enseñanzas más grandes que me deja esta vida”, compartió.

Para concluir, el P. Bautista recordó: “soy mortal. ¿Por qué? Porque vengo de Dios, estoy en Dios y voy a Dios. Nadie se construye una casa en esta vida para siempre”.

Puede comprar el libro AQUÍ.

Más información en https://pastoralduelo.org/