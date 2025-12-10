El Papa León XIV lamentó este miércoles la escalada de los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya, que desde el martes han dejado al menos 13 muertos, más de un centenar de heridos y cientos de miles de desplazados en ambos países.

“Me entristece profundamente la noticia del recrudecimiento del conflicto en la frontera entre Tailandia y Camboya. Ha habido víctimas también entre la población civil. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares”, señaló el Pontífice durante su saludo a los fieles italianos, tras la Audiencia General.

“Expreso mi cercanía en la oración a estas queridas poblaciones y pido a las partes que cesen inmediatamente el fuego y reanuden el diálogo”, agregó.

Los combates —que incluyen ataques de artillería, drones y bombardeos aéreos— han obligado a evacuar a comunidades enteras a lo largo de la frontera, mientras las fuerzas armadas de ambos Estados se disputan varias áreas limítrofes.

En Camboya, el número de civiles fallecidos aumentó de 7 a 9, según informó a EFE el ministro de Información, Neth Pheaktra. Además, las autoridades han contabilizado 46 heridos y 127.133 personas evacuadas desde el inicio de la escalada.

Un grupo de personas reza en la plaza de San Pedro. Crédito: Mirjana Gabric

Con motivo de la memoria litúrgica de la Virgen María de Loreto, el Papa pidió a distintos grupos de fieles que la tengan presente en su vida: “Queridos jóvenes, aprended a amar y a esperar en la escuela de María. Queridos enfermos, que la Santísima Virgen os acompañe y os consuele en vuestro sufrimiento. Y vosotros, queridos recién casados, confiad a la Madre de Jesús vuestro camino conyugal”.