Unos 450 nadadores ya se encuentran inscritos para participar este lunes 8 de diciembre de la Peregrinación a Nado con la imagen de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, en Argentina.

Se trata de la octava edición de esta particular peregrinación que consiste en un recorrido de dos kilómetros por el arroyo Yaguarón y que se enmarca en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La convocatoria es a las 13:30 horas en el Ecoparque Municipal (Juan Manuel de Rosas y Viale) de la ciudad de San Nicolás, desde donde partirá esta procesión que une fe, deporte y espíritu comunitario.

Durante el recorrido —que se realiza con corriente a favor— los nadadores llevarán una balsa con la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás y las intenciones de la comunidad, que se reunirán durante la jornada.

En su octava edición, los cupos establecidos por la Prefectura Naval ya están completos. Los participantes deben presentar certificado médico, firmar un deslinde y llevar boya personal para mayor seguridad.

Acompañará el recorrido personal de Prefectura Naval y de la Cruz Roja Argentina, y los organizadores solicitan a los participantes haber hecho anteriormente alguna experiencia a nado en aguas abiertas, y realizar un correcto discernimiento para saber si el desafío está dentro de sus posibilidades. Además, aclaran que no es una competencia. Quienes no participen, pueden acompañar la procesión desde la costa.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La participación es gratuita, pero quienes lo deseen pueden aportar alimentos no perecederos para el Comedor Inmaculada Concepción.

La procesión a nado se suspende por lluvia. Más información en www.procesionanado.com.ar.