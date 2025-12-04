La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) ha publicado un comentario en el que respalda la eliminación de la ideología de género en los formularios de reasentamiento de refugiados para niños no acompañados.

En cumplimiento de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para “defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género” y restaurar la “verdad biológica en el gobierno federal”, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ha propuesto un cambio en los formularios para sustituir la palabra “género” por “sexo”.

El cambio propuesto exigiría que los formularios reflejen el sexo biológico del niño en lugar de su identidad percibida. Las opciones del formulario se limitarán únicamente a “hombre” y “mujer”.

En el comentario público, los obispos afirmaron que “históricamente hemos colaborado estrechamente con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados para proteger el bienestar de los niños no ciudadanos no acompañados y, en todos los aspectos, adherirnos a las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la dignidad, dada por Dios, de la persona humana, creada hombre y mujer”, y citaron el pasaje de Génesis 1,27.

“Al sustituir en [los formularios] las referencias a ‘género’ por ‘sexo’, la propuesta refleja una verdadera antropología que se basa en la identidad sexual biológica que es hombre o mujer, una antropología que promueve el florecimiento humano”, se lee en el comentario, firmado por el asesor jurídico general de la USCCB, William J. Quinn, y el asesor jurídico general adjunto, Daniel E. Balserak.

La USCCB profundizó en las enseñanzas católicas relacionadas con el sexo y la imposibilidad de cambiar el sexo de una persona, tal como se destaca en el documento de abril de 2024 de la sección Doctrina de la Fe, Dignitas infinita, aprobado por el Papa Francisco.

“El sexo biológico (sex) y el papel sociocultural del sexo (gender), se pueden distinguir pero no separar”, enseña el documento.

“Por lo tanto, debe rechazarse todo intento de ocultar la referencia a la evidente diferencia sexual entre hombres y mujeres: ‘no podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creada por Dios, que es anterior a todas nuestras decisiones y experiencias, donde hay elementos biológicos que es imposible ignorar’. Sólo cuando cada persona humana puede reconocer y aceptar esta diferencia en reciprocidad es capaz de descubrirse plenamente a sí misma, su dignidad y su identidad”, añade.

Los obispos también citaron el documento de junio de 2019 de la Congregación para la Educación Católica titulado Varón y mujer los creó para subrayar la importancia de utilizar el término “sexo” en lugar de “género”.

“En este contexto cultural se comprende que sexo y género han dejado de ser sinónimos, es decir, conceptos intercambiables, ya que describen dos entidades diferentes… el mismo concepto de gender va a depender de la actitud subjetiva de la persona, que puede elegir un género que no corresponde con su sexualidad biológica y, de consecuencia, con la forma en que lo consideran los demás (transgender)”, dice el documento.

La orden ejecutiva de Trump instó a las agencias y departamentos a actualizar la terminología en los formularios y en todos los documentos oficiales del gobierno para eliminar cualquier reconocimiento de la ideología de género. La orden refleja la postura de la administración de que sólo hay dos sexos: hombre y mujer.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.