En el cuarto día del novenario a Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, patrona del Paraguay, el Obispo de Ciudad del Este, Mons. Pedro Collar, alertó sobre la pobreza, el narcotráfico y la trata de personas en el país.

La Misa tuvo lugar en la Basílica y Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, y se enmarcó en la Peregrinación Nacional del Clero, donde ante una gran concurrencia Mons. Collar señaló que Paraguay arrastra realidades que duelen, y pidió el compromiso de todos los sectores para ejecutar acciones urgentes.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

No podemos permanecer indiferentes

“Mirar nuestro país en su conjunto nos invita a reconocer y nombrar aquellas realidades que contradicen la fraternidad, que no se adecua al plan amoroso de Dios”, advirtió el obispo.

“No podemos permanecer indiferentes ante la pobreza extrema, el hacinamiento en las penitenciarías, los indígenas que deambulan las calles y piden limosna en los semáforos, la violencia en sus distintas facetas, los abusos de poder, de conciencia y de menores; el narcotráfico, la trata de personas, las divisiones y polarizaciones que fragmentan nuestro tejido social”, enumeró.

“Son realidades que nos duelen y nos llaman a acciones concretas”, consideró, llamando a la conversión y al espíritu de servicio, el diálogo social y la sinodalidad.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En ese marco, aseguró que Paraguay necesita “autoridades honestas que trabajen por el bien de todos”, lo cual no es una teoría ni una idea abstracta, aclaró, sino “la expresión concreta de la preocupación de la Iglesia por el bienestar integral de las personas y de la sociedad en su conjunto”.

“El Señor nos invita a hacernos responsables de la vida de los demás, especialmente de los más frágiles”, convocó, llamando a centrar la mirada en el bien común “para tejer una sociedad reconciliada, justa y solidaria”.

“El amor cristiano encarnado en estructuras sociales justas, se convierte así en camino de transformación y auténtico progreso humano”, resumió.

El prelado también subrayó la importancia del diálogo social como “elemento esencial para construir la fraternidad y la amistad social”, respetando los puntos de vista de los demás, aceptando sus convicciones e intereses y buscando soluciones creativas orientadas al bien común.

Sacerdotes servidores

Dirigiéndose a los sacerdotes que participaron de la peregrinación, recordó la importancia de la cercanía con el pueblo: “Servir significa caminar con ellos, reír con ellos, llorar con ellos”, destacó, señalando que “a veces ellos te llevarán a Dios, otras veces tú los llevarás a Él”.

“Como pastor no vas delante para dominar, ni detrás para observar, sino en medio como hermano, como padre, como amigo del alma. Y no te olvides nunca que un sacerdote que no escucha no podrá hablar al corazón”, puntualizó.

En ese sentido recordó que, al igual que Cristo, el pastor debe “caminar hacia los alejados, los heridos, los rotos, los olvidados, y los abandonados”, sin aislarse ni convertir su vocación en un privilegio.

El Paraguay es de todos

Finalmente, exhortó a todos los paraguayos a reconocer que el país pertenece a todos, y que la transformación social sólo será posible si cada persona asume su responsabilidad en la construcción de condiciones dignas para la vida.

“El Paraguay es de todos, y todos estamos llamados a cooperar para que haya condiciones que dignifiquen a la persona (...) Si el amor no tiene límites, y si la amistad con Cristo nos lleva a la entrega, entonces podemos tener la certeza de que nuestra tarea de buscar un fruto que perdure es posible”, concluyó, encomendando el país a la protección de la Virgen de Caacupé y pidiendo la gracia de la fraternidad.