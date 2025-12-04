La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina confirmó la pena de prisión perpetua para Jorge Leonardo Herrera por el homicidio del P. Oscar Juárez, asesinado en 2020 en la provincia de Tucumán.

El crimen ocurrió en la noche del 14 de julio de 2020, cuando el delincuente—que conocía al sacerdote— ingresó a robar en la residencia de la Parroquia San Martín de Porres, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y asesinó a puñaladas al sacerdote de 67 años.

En las investigaciones posteriores al crimen, imágenes de cámaras de seguridad ubicaron a Herrera en el lugar de los hechos, y en su domicilio se encontraron prendas con manchas de sangre. Una pericia determinó que el ADN pertenecía a la víctima.

Las hipótesis indican que el móvil del acusado, hijo de la secretaria parroquial, fue robar una suma de dinero en dólares que poseía el P. Juárez, y que el día anterior el sacerdote había entregado a sus hermanos para su custodia.

Luego de haber sido condenado a prisión perpetua, en dos oportunidades la defensa del acusado presentó recursos para apelar el fallo, pero fueron rechazados por la Corte Suprema , confirmándose así su condena por el delito de homicidio agravado.