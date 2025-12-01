Ayuda a la Iglesia Necesitada @AyudaIglesNeces en España (ACN España) invita a recorrer un camino espiritual en Adviento de la mano de los santos de cada día y los cristianos perseguidos.

“Qué mejor manera que preparar su llegada de la mano de los que tanto le han querido, de los que tanta fidelidad le han profesado: los santos a los que honramos cada día de nuestro calendario”, expresan desde ACN España al inicio de su Calendario de Adviento.

Junto a ellos, ACN España también propone preparar la llegada del Salvador poniendo la mirada en los cristianos perseguidos que, con sus vidas, “nos muestran que ‘vale la pena entregarse a la causa de Cristo’”.

“Que la luz que unos y otros desprenden te empuje a encender tu luz para regalarla al mundo y para que en este Adviento continúes avanzando en tu camino a la santidad”, añaden en su presentación.

Enlazando los cuatro domingos de Adviento, que se caracterizan por alumbrar de forma consecutiva la esperanza, la conversión, la alegría y la acogida, ACN España propone una oración para cada día del Adviento basada en la vida de los santos.

Estas oraciones están relacionadas con los cristianos perseguidos. En unas ocasiones piden por su protección, en otras imitar su perseverancia. También invitan a pedir por acrecentar la fe y lograr una mayor frecuencia sacramental o invitan a ofrecer las cruces de cada día por aquellos que sufren por el nombre de Jesús.

Desde San Andrés, que coincidió con el primer domingo de Adviento, hasta San Viator, cuya fiesta se celebra el 24 de diciembre, en la víspera del día de Navidad, este calendario hace un recorrido espiritual en el que caben santos muy diversos.

Entre ellos, algunos que fueron mártires como el apóstol San Andrés, San Carlos de Foucauld, Santa Bibiana, Santa Bárbara o Santa Lucía. También hay padres o doctores de la Iglesia como San Ambrosio de Milán o San Pedro Canisio, obispos como San Nicolás o papas como el Beato Urbano V.

En estos días la liturgia anima a contemplar las vidas de misioneros, fundadores y reformadores, como San Francisco Javier, Santa Maravillas de Jesús, San Juan de la Cruz o Santa María de la Rosa. Otros ayudaron a liberar o proteger a los cristianos perseguidos, como Santo Domingo de Silos.

Tampoco faltan fiestas marianas o relacionadas con apariciones de la Virgen María, como la Inmaculada Concepción, San Juan Diego, Nuestra Señora de Guadalupe.