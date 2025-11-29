Una organización profamilia pidió a las autoridades mayor claridad jurídica respecto a las recientes iniciativas enviadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al advertir que la propuesta sobre “igualdad sustantiva” podría incluir el aborto.

El 25 de noviembre, la Cámara de Diputados recibió cuatro iniciativas de la presidenta, las mismas que fueron enviadas a las comisiones correspondientes para su estudio y aprobación. La principal aborda el tema de “igualdad sustantiva y perspectiva de género”.

La plataforma mexicana Red Familia señaló a través de un comunicado, que dentro de esta, existe un apartado que plantea la “garantía de derechos sexuales y reproductivos”.

Por ello, solicitó que se realice una precisión jurídica sobre este concepto, “ya que en diversos foros internacionales y documentos de organismos multilaterales se ha vinculado explícitamente con el acceso al aborto”.

Red Familia recordó que el término es empleado por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que asegura que “el acceso al aborto es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar su derecho a la salud”.

Advirtió también que, sin una definición clara en la legislación mexicana, “puede dar lugar a interpretaciones que excedan el objetivo declarado de la iniciativa y que contradicen las declaraciones de la presidenta Sheinbaum sobre dejar fuera de su propuesta este tema”.

Esto último cobra relevancia luego de que la presidenta afirmó, en conferencia de prensa ese mismo 25 de noviembre, que desde el ámbito federal no se impulsará una iniciativa a favor del aborto a nivel nacional, pues el tema queda en manos de los congresos locales.

La despenalización del aborto en México se ha ido dando gradualmente, con varios de los 32 estados modificando su legislación de forma independiente. Esto se inició en 2007, cuando la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en permitir el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Hasta el momento son 23 los estados que han aprobado legislaciones al respecto y, en otro más —Chihuahua—, el tema sigue pendiente.

“¿Por qué es necesaria la precisión jurídica?”, cuestionó la organización provida y resaltó que es indispensable “evitar que conceptos amplios generen interpretaciones contradictorias entre autoridades federales y estatales”.

Agregó que también es fundamental que la iniciativa “mantenga coherencia con los marcos vigentes en salud, educación y políticas familiares” y que se evite que “términos ambiguos se utilicen para justificar cambios normativos no discutidos explícitamente en el Congreso”.

Red Familia reiteró su compromiso de contribuir a un “diálogo informado y orientado a la protección de los derechos humanos” y subrayó la importancia de fortalecer “los marcos legales que protegen a mujeres, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia, discriminación o desigualdad”.