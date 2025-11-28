Una ciudad de 12.000 habitantes en el interior de la provincia de Buenos Aires (Argentina) será sede del festejo continental por el bicentenario de la Congregación Carmelitas de la Caridad Vedruna, y la comunidad local ya se encuentra organizando las actividades.

Se trata de Suipacha, una de las primeras ciudades de América donde se asentaron las religiosas de la Congregación fundada por Santa Joaquina de Vedruna, para establecer allí su misión bajo tres pilares: salud, educación y liberación.

Fundada en Barcelona en 1826, la Congregación Carmelitas de la Caridad Vedruna se expandió hacia distintas partes del mundo. En América, la Provincia Vedruna abarca todo el continente, con presencia en doce países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, República Dominicana, Haití, Perú, Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico.

Debido a su extensa y fructífera presencia en Suipacha, donde tras su llegada en 1913, las hermanas fundaron el colegio Nuestra Señora del Carmen que hoy continúa en actividad, el pueblo fue elegido como centro de las celebraciones del sábado 28 de febrero de 2026.

En Suipacha viven hoy 11 religiosas, que habitan la Casa de Hermanas Mayores “Madre Leonor Maturana”, cuyo nombre recuerda a una de las primeras religiosas que llegaron a Suipacha cuando el pueblo tenía apenas 50 años, y quien rápidamente se convirtió en referente de la comunidad por su constante trabajo en la educación, la salud y la asistencia a los pobres. La Iglesia reconoció sus virtudes y hoy es venerable, en camino a la beatificación.

El paso de la Madre Leonor Maturana por la ciudad de Suipacha dejó una huella muy importante, que se mantiene hasta la actualidad. Por eso, los festejos buscan destacar su figura y renovar el compromiso con el legado de la comunidad religiosa.

Colegio Nuestra Señora del Carmen. Crédito: Cortesía Hermana Ana Raventos

Dos de los organizadores de los festejos, la hermana Ana María Raventos y el laico Rodrigo Mónaco, de la comunidad de Suipacha, dialogaron con ACI Prensa y ofrecieron detalles de los preparativos para la gran fiesta de la familia Vedruna.

La religiosa reconoció que la noticia de que Suipacha iba a ser sede de este gran acontecimiento se vivió con “emoción, mucho entusiasmo y alegría”.

Rodrigo, por su parte, consideró que la elección del lugar, tal como en su momento lo fue para las hermanas mayores elegir Suipacha como lugar de residencia, es “un signo de esta opción, de sentir Suipacha como un lugar donde el carisma de las hermanas está presente”.

La hermana Ana María explicó que debido al arraigo de las religiosas desde 1913 en distintos ámbitos de la vida de la ciudad, lo que se busca con este festejo es que no sólo llegue a la comunidad católica, sino que todos los habitantes puedan ser partícipes de las celebraciones.

“Queremos que sea una fiesta y por eso invitamos especialmente a todos los que tengan ganas de sumarse a ser parte de esta acción de gracias por los 200 años de la familia Vedruna”, animó Rodrigo e invitó a todos aquellos que quieran participar en esta fiesta de la Iglesia.

Comunidad de hermanas en Suipacha. Crédito: Cortesía Hermana Ana Raventos

Las actividades

Si bien el aniversario es el 26 de febrero, los festejos centrales serán el 28, comenzando a las 9:00 horas con la bienvenida a las personas que lleguen a compartir la jornada. A las 9:30 horas se ofrecerá una visita guiada por el Circuito Turístico y Espiritual “Madre Leonor”, un recorrido por los distintos lugares emblemáticos en la vida de la Venerable.

A las 15:00 horas está previsto realizar un mural colaborativo con la participación de distintas comunidades, coordinado por la Misión Juvenil Vedruna, integrada por jóvenes de los colegios de Buenos Aires y de Suipacha.

A las 18:45 horas, una procesión se dirigirá desde el Colegio Nuestra Señora del Carmen hacia la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde se celebrará la Eucaristía central, que se transmitirá a través de YouTube.

Los festejos culminarán a las 21:00 horas con un festival artístico y cultural en la Plaza Balcarce.

“Suipacha te espera para celebrar este acontecimiento, estos 200 años de vida”, cerraron sus organizadores.