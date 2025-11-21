La senadora estadounidense Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, se unió a una delegación de madres, esposas y adolescentes ucranianos llevados por la fuerza a Rusia durante la guerra contra Ucrania, quienes se reunieron con el Papa León XIV en el Vaticano el viernes. La audiencia puso de relieve los continuos esfuerzos humanitarios y diplomáticos para asegurar el regreso de los civiles secuestrados.

En una declaración de su oficina en el Senado, Klobuchar afirmó: “El Papa León es una verdadera fuerza moral por la paz y la justicia y un defensor de los niños de todo el mundo. Fue un honor reunirme con él como parte de nuestra misión para traer de vuelta a los niños ucranianos secuestrados por Rusia y trazar un camino hacia la paz y la sanación para Ucrania”.

La senadora añadió: “No podemos aceptar un mundo en el que los niños sean secuestrados durante la guerra y utilizados como rehenes para negociaciones. Estados Unidos debe mantenerse firme en nuestro apoyo a la lucha de Ucrania por la libertad, y todos debemos seguir el ejemplo del Papa León de servir a los necesitados, buscar el bien común y clamar por la paz”.

De acuerdo a Vatican News, medio oficial del Vaticano, el encuentro tuvo lugar en el Palacio Apostólico alrededor del mediodía y duró cerca de media hora. Entre los participantes había jóvenes que habían sido trasladados por la fuerza a Rusia y regresaron recientemente a Ucrania, junto con sus familiares. El Vaticano ha priorizado los esfuerzos diplomáticos para lograr el retorno de los niños, comenzando bajo el pontificado del Papa Francisco.

La oficina de Klobuchar señaló que se ha confirmado que más de 19.000 niños ucranianos han sido deportados o trasladados ilegalmente a Rusia o a territorio ocupado por Rusia.

