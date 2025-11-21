En un firme llamado a evitar la “falsa misericordia” en los procesos de nulidad matrimonial, el Papa León XIV recordó que la compasión no puede prescindir de la verdad.

En una audiencia con los participantes en el curso de formación jurídico-pastoral de la Rota Romana, el Tribunal de apelación de la Santa Sede, el Santo Padre leyó un extenso discurso en el que recordó la importancia de la reforma de los procesos de nulidad matrimonial impulsada por Francisco hace diez años.

El Pontífice destacó que la teología, el derecho y la pastoral deben entenderse de manera armónica, no como ámbitos separados o contrapuestos y señaló que los procesos de nulidad no son meros procedimientos técnicos para obtener el “estado libre”, sino un servicio eclesial fundamentado en la búsqueda de la verdad y en la pastoral familiar.

Procesos judiciales al servicio de la verdad

En este contexto, subrayó que los procesos judiciales eclesiales deben estar “al servicio de la verdad”, y reiteró también que se debe tener presente “el misterio de la alianza conyugal”.

“En la potestad judicial opera un aspecto fundamental del servicio pastoral: la diaconía de la verdad. Cada fiel, cada familia, cada comunidad necesita verdad acerca de la propia situación eclesial, para poder realizar bien el camino de fe y de caridad. En este marco se sitúa la verdad sobre los derechos personales y comunitarios: la verdad jurídica declarada en los procesos eclesiásticos es un aspecto de la verdad existencial en el ámbito de la Iglesia”, indicó.

En consecuencia, el Santo Padre señaló que “la sagrada potestad es participación de la potestad de Cristo, y su servicio a la verdad es un camino para conocer y abrazar la Verdad última, que es Cristo mismo”.

Una manifestación de justicia y misericordia

A continuación, recordó que en el juicio de Dios sobre la salvación “está siempre operante su perdón del pecador arrepentido”, mientras que el juicio humano sobre la nulidad matrimonial “no debería, sin embargo, ser manipulado por una falsa misericordia”.

“Debe ciertamente considerarse injusta toda actividad que contradiga el servicio del proceso a la verdad. Sin embargo, precisamente en el recto ejercicio de la potestad judicial debe ejercerse la verdadera misericordia”, subrayó.

A este respecto, el Papa León XIV insistió en que el proceso de nulidad matrimonial puede ser visto “como una contribución de los operadores del derecho para satisfacer la necesidad de justicia, que es tan profunda en la conciencia de los fieles, y realizar así una obra justa movida por verdadera misericordia”.

“El fin de la reforma —agregó— tendente a la accesibilidad y a la celeridad en los procesos, sin embargo nunca en detrimento de la verdad, aparece así como manifestación de justicia y de misericordia”.

El Pontífice también remarcó la urgencia de velar por el realismo en las causas de nulidad y apeló a la responsabilidad de los jueces de la Rota Romana. Así, invitó a concebir la institución del proceso judicial “como un instrumento de justicia”, en el que haya “un juez imparcial” y se busque “ un gran bien para todos los interesados y para la misma Iglesia”.

Subrayó la importancia del “esfuerzo para favorecer la reconciliación entre los cónyuges, incluso recurriendo, cuando es posible, a la convalidación del matrimonio”.

“Detrás de la técnica procesal, con la aplicación fiel de la normativa vigente, están por tanto en juego los presupuestos eclesiológicos del proceso matrimonial: la búsqueda de la verdad y la misma salus animarum (la salvación de las almas)”, agregó.

Sinergia entre justicia y atención pastoral

Recordó en este sentido que, en los últimos años, ha crecido “la conciencia acerca de la inserción de la actividad judicial de la Iglesia en ámbito matrimonial dentro del conjunto de la pastoral familiar”.

“Esta pastoral —advirtió—, no puede ignorar o subestimar el trabajo de los tribunales eclesiásticos, y estos últimos no deben olvidar que su contribución específica de justicia es una pieza en la obra de promoción del bien de las familias, con particular referencia a aquellas en dificultad”.

Así, subrayó que “la sinergia entre la atención pastoral a las situaciones críticas y el ámbito judicial ha encontrado una manifestación significativa en la aplicación de la investigación prejudicial dirigida también a averiguar la existencia de razones para iniciar una causa de nulidad”.