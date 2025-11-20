El Papa León XIV tendrá el viernes una histórica conversación digital en vivo con adolescentes estadounidenses durante la Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos (NCYC, por sus siglas en inglés). Los fieles de todo el mundo también podrán conectarse para ver el encuentro.

El Santo Padre sostendrá el diálogo digital con jóvenes católicos en el marco de la NCYC, que tiene lugar del 20 al 22 de noviembre y es organizada por la National Federation for Catholic Youth Ministry.

El Papa hablará a las 10:15 a.m. (hora del Este de Estados Unidos) el 21 de noviembre y entablará un diálogo con un grupo de estudiantes de secundaria.

Quienes asistan a la NCYC en Indianápolis, en el Lucas Oil Stadium, podrán ver el encuentro en el evento, pero otras personas en todo el mundo podrán unirse en línea desde sus hogares, escuelas y parroquias.

El encuentro se transmitirá mediante una retransmisión en vivo disponible en el canal de YouTube de EWTN. También se podrá ver a través de la aplicación de EWTN o en el canal de cable de EWTN.

Esta será la primera vez que un Papa dialogue directamente con jóvenes de Estados Unidos en un encuentro digital en vivo durante la NCYC. Más de 40 adolescentes han participado en el proceso de planificación del diálogo, y cinco de ellos tendrán la oportunidad de hablar directamente con el Santo Padre.

Para conocer otras noticias sobre la conversación del Papa y la NCYC, pueden mantenerse informados en la página de actualizaciones en vivo de ACI Prensa.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.