Robert P. George, académico católico especializado en filosofía y derecho, renunció a su cargo en el consejo de la conservadora Heritage Foundation el 17 de noviembre, después de que el líder del centro de estudios, Kevin Roberts, publicara un video defendiendo la entrevista de Tucker Carlson con Nick Fuentes.

En la entrevista, Carlson y Fuentes se unieron en sus críticas a Israel, y Carlson le recriminó a Fuentes por vincular sus críticas a Israel con la identidad judía y culpar a la “judería organizada” del apoyo estadounidense a Israel. Organizaciones judías y algunos comentaristas políticos conservadores y de otros sectores argumentaron que Carlson dio plataforma a las opiniones de Fuentes y mantuvo un tono amistoso sin responder de manera adecuada a las afirmaciones antisemitas. Carlson permitió que Fuentes hablara sin interrupciones y cuestionó las culpas generales dirigidas contra el pueblo judío, pero no abordó cada afirmación específica que hizo Fuentes.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Roberts, quien desde entonces ha pedido disculpas, dijo en su video inicial que aborrece “las cosas que Nick Fuentes dice”, pero instó al debate en lugar de “cancelarlo”. Afirmó que Heritage seguiría siendo amigo de Carlson y criticó a la “coalición venenosa” que atacaba a Carlson.

En el video, Roberts dijo: “Los cristianos pueden criticar al Estado de Israel sin ser antisemitas”. Roberts ofreció una disculpa por haber usado el término “coalición venenosa” en medio de acusaciones de que se trataba de un tópico antisemita y dijo que Heritage seguiría combatiendo el antisemitismo.

George afirmó en una publicación de Facebook que renunciaría al consejo porque Roberts no retiró por completo su video inicial cuando presentó su disculpa.

“Kevin es un buen hombre”, dijo George. “Cometió lo que él reconoció como un error grave. Siendo yo mismo humano, tengo mucha experiencia cometiendo errores. Lo que nos dividió fue una diferencia de opinión sobre lo que se requería para rectificar el error”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

George dijo que le entristece dejar Heritage y que reza para que el centro de estudios “sea guiado por la convicción de que todos y cada uno de los miembros de la familia humana, independientemente de su raza, etnia, religión o cualquier otra cosa, como criatura hecha a imagen misma de Dios, es ‘creado igual’ y ‘dotado por nuestro Creador de ciertos derechos inalienables’”.

“El ancla para la Heritage Foundation, y para nuestra nación, y para todo estadounidense patriota es ese credo”, dijo. “Siempre debe ser ese credo. Si nos aferramos a él incluso cuando la conveniencia aconseja comprometerlo, no podemos equivocarnos. Si lo abandonamos, firmamos el certificado de defunción del gobierno republicano y de la libertad ordenada”.

Un portavoz de Heritage dijo en una declaración a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que George es “un buen hombre”, le agradeció por su tiempo en Heritage y expresó que esperan “tener oportunidades de trabajar juntos en el futuro”.

“Bajo el liderazgo del Dr. Roberts, Heritage permanece firme en la construcción de un Estados Unidos donde florezcan la libertad, la oportunidad, la prosperidad y la sociedad civil”, decía la declaración. “Somos fuertes, estamos creciendo y más decididos que nunca a luchar por nuestra república”.

Peter Wolfgang, director ejecutivo del conservador Family Institute of Connecticut, dijo en respuesta a George en Facebook que no está de acuerdo con la decisión de George de renunciar “cuando Heritage está intentando enmendar las cosas y necesita el apoyo de los adultos en la sala, no sea que se vea tentada por el antiguo mal cuya promoción Kevin Roberts contempló inicialmente con excesiva tranquilidad”.

Wolfgang dijo que la “paliza continua” a Roberts parece ser un sustituto de los republicanos anteriores a Trump que buscan “recuperar las riendas del partido de manos de los trumpistas”. Aunque le dijo a George, “no estoy diciendo que ese seas tú”, añadió que el ala neoconservadora del Partido Republicano y el ala “MAGA” deberían estar unidas en la oposición al antisemitismo.

La entrevista del 27 de octubre de Fuentes por Carlson tiene más de 6,2 millones de visualizaciones en YouTube. En la entrevista, Fuentes habló de los esfuerzos republicanos por “cancelarlo” desde que tenía 18 años. Esos esfuerzos se centraron a menudo en sus críticas a Israel y en comentarios despectivos hacia judíos y otras minorías étnicas.

Fuentes y Carlson coincidieron en la crítica a la acción militar israelí en Gaza, en la oposición al apoyo financiero y logístico estadounidense a Israel y en las objeciones a que los políticos reciban donaciones políticas del American Israel Public Affairs Committee.

Carlson objetó cuando Fuentes dijo que el neoconservadurismo y la defensa de Israel estaban arraigados en la identidad judía y culpó a la “judería organizada” de las guerras. Carlson respondió que muchos partidarios de Israel son sionistas cristianos, como Ted Cruz y Mike Huckabee, y que muchos judíos estadounidenses, como Dave Smith, son críticos de Israel.

En la entrevista, Carlson dijo que culpar colectivamente al pueblo judío es “contrario a mi fe cristiana” y que “simplemente no creo eso y nunca lo haré”.

La entrevista ha fracturado a los conservadores estadounidenses. Algunos denunciaron a Carlson por su tono amistoso a lo largo de la conversación. Otros señalaron su respuesta a algunas de las opiniones de Fuentes y la relevancia política de Fuentes, quien tiene una gran base de seguidores entre jóvenes conservadores.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.