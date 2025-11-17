El Programa FE, que se ocupa del sostenimiento económico de la Iglesia en Argentina, presenta una nueva edición de su encuesta para conocer mejor a los donantes y fortalecer el desarrollo de fondos.

El objetivo de la encuesta, que se realiza periódicamente, es facilitar la disposición de los aportantes a colaborar de forma online, y así impulsar acciones concretas que transforman vidas a lo largo y a lo ancho del país.

Programa FE es una iniciativa que ya lleva más de cinco años acompañando la misión de la Iglesia Católica, las acciones de servicio y caridad de las distintas comunidades. Surgió a partir de la renuncia de los obispos argentinos en 2018 al aporte público estatal , y tiene el propósito de que los fieles y toda persona o institución que valore la acción de la Iglesia Católica pueda realizar su aporte económico.

Con esta nueva encuesta, se podrá actualizar y profundizar la información necesaria para reforzar la estrategia de comunicación y recaudación, al mismo tiempo que desarrollar una relación “más cercana, transparente y comprometida” con las personas que con su apoyo sostienen económicamente la misión católica.

Con el foco en los que más necesitan, Programa FE impulsa distintas iniciativas para el apoyo material y espiritual de las comunidades, ofrece ciclos de formación en gestión de fondos y comunicación, y acompaña las celebraciones más importantes de la Iglesia en el país.

La participación en esta nueva edición de la encuesta es fundamental para proyectar el desarrollo de fondos, mejorar los procesos de donación online y seguir generando oportunidades que hagan posible la misión en todo el país.

Quienes deseen compartir su mirada sobre cómo se vive la caridad y el servicio en las distintas comunidades, y lograr así construir una Iglesia más cercana, pueden participar de la encuesta en este enlace.