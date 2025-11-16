El Papa rezó por las víctimas del accidente de tráfico en una zona rural de la región de Arequipa, en el sur de Perú, provocado tras la caída de un autobús por un barranco, que dejó al menos 37 personas y una veintena de heridos.

“Deseo asegurar mi oración también por las víctimas del grave accidente de tránsito ocurrido el miércoles pasado en el sur de Perú”, aseguró el Pontífice. Y agregó: “Que el Señor acoja a los fallecidos, sostenga a los heridos y conforte a las familias en duelo”.

El autobús sufrió el accidente durante la madrugada de este miércoles a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, tras aparentemente chocar contra una camioneta.

"Comportamientos irresponsables” al volante

El Pontífice enmarcó su mensaje en una reflexión más amplia sobre la necesidad de una mayor responsabilidad en las carreteras. “En este día recordamos también a todos aquellos que han muerto en accidentes de tránsito, causados con demasiada frecuencia por comportamientos irresponsables”, lamentó el Papa.

“Cada uno haga un examen de conciencia sobre esto”, señaló, invitando a todos —conductores, peatones y autoridades— a trabajar juntos por la seguridad vial.

Además de su llamamiento sobre la seguridad vial, el Papa pidió oraciones por la “martirizada Ucrania”, afectada por nuevos ataques que han dejado víctimas, entre ellas niños, y graves daños en infraestructuras civiles.

También recordó la beatificación del sacerdote italiano Carmelo De Palma y la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres, en la que agradeció las iniciativas de solidaridad promovidas en parroquias y diócesis.

Antes de concluir, se unió a la Iglesia en Italia en la jornada de oración por las víctimas y sobrevivientes de abusos, e invitó a fomentar “una cultura del respeto” que proteja la dignidad de todas las personas, especialmente los menores y los más vulnerables.