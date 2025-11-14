El presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, llamó a los cristianos a actuar con esperanza activa frente a la crisis de Occidente, en el Congreso Católicos y Vida Pública organizado por la Asociación Católica de Propagandistas en Madrid (España).

Roberts fue el encargado de realizar la conferencia inaugural del congreso que, bajo el lema “Tú, esperanza”, se celebrará a lo largo de este fin de semana y en el que participarán, en entre otros, el politólogo argentino Agustín Laje y la activista católica Sophya Kuby, directiva de ADF International.

Bajo el título “Iluminando: recuperar la cristiandad con fervor y sin complejos”, el presidente de la Fundación Heritage dirigió un enardecido discurso que partió de un trágico diagnóstico: “Occidente, al que ya pocos se molestan en llamar cristiandad, está cayendo en ruinas, renunciando a su pasado, desperdiciando su presente y abdicando de su futuro”.

La “narrativa oficial de la élite mundial dice que la era de la cristiandad ha pasado, que la luz de la civilización occidental se está apagando”, apuntó Roberts, antes de sentenciar que se trata de “una mentira” porque “la verdadera historia de Occidente hoy en día es la esperanza”, tema del Jubileo ordinario que celebra la Iglesia Católica.

Esta aseveración, continuó, no es incompatible con describir las diversas crisis a las que se enfrenta la cristiandad, tanto fuera como dentro de la Iglesia que "ha estado al borde del desastre a lo largo de toda su historia, desde que cantó el gallo el primer Viernes Santo”.

"Desde sus inicios, la cristiandad ha conquistado el mundo desde los márgenes, desde familias, comunidades y congregaciones ignoradas incluso por sus aliados”, añadió.

Motivos para la esperanza

Frente al discurso que afirma que “la élite irracional y secular ha tomado las riendas”, Roberts defiende que “son sus instituciones, su mundo, los que se están derrumbando. No el nuestro”, ya que es “la clase dominante privilegiada, con sus falsos ídolos, su sofisticación fingida y su materialismo vacío, la que se está desmoronando”.

“El descrédito del globalismo secular posmoderno, su falta de alma, su fealdad, su inhumanidad, es más que una razón para tener esperanza”, expresó.

Algunos ejemplos tangibles que alimentan esta virtud a su entender son el renacer vocacional en muchas diócesis de los Estados Unidos, principalmente “las diócesis más pequeñas”.

También apuntó al hecho de que la nueva generación de sacerdotes norteamericanos “sea la más ortodoxa que hemos visto en generaciones” y que además “dan prioridad a la adoración eucarística sobre el cambio climático”. A esto hay que sumar el gran número de bautizos de adultos en Francia, Bélgica o Austria.

Tras calificar al joven Charlie Kirk como “uno de los testigos cristianos más queridos, sinceros y carismáticos de nuestro tiempo”, Roberts recordó que, al inicio del pontificado de San Juan Pablo II, “la cultura occidental estaba, si acaso, peor que hoy. El comunismo está en ascenso”.

Sin embargo, añadió, “en esa época en la que Occidente tropezaba, Juan Pablo se mantuvo firme”.

“Quienes tiene los ojos puestos en Dios, tienen las manos ocupadas”

El presidente de la fundación Heritage se sumó a las palabras del Papa Francisco quien expresó que “la esperanza no es una virtud pasiva que se limita a aguardar a que se sucedan las cosas”, sino que es una virtud “sumamente activa que ayuda a que sucedan”.

En este sentido, sentenció: “Quienes tienen los ojos puestos en Dios, tienen las manos ocupadas”.

Para Roberts, “los cristianos que necesitamos, los cristianos que debemos ser, no hablan de hacer cosas ni de la necesidad de que otras personas las hagan. No hacen listas. No tienen largas reuniones con personas importantes. Simplemente actúan”.

Trump está “salvando a Estados Unidos y a Occidente”

En referencia a los movimientos políticos que están surgiendo en todo el mundo como respuesta a “las instituciones que nos han decepcionado a todos”, Roberts citó a diversos líderes internacionales como el presidente de Hungría, Viktor Orban; la jefa de gobierno de Italia, Giorgia Meloni; el líder del partido Chega en Portugal, André Ventura; o el presidente de Vox, el español Santiago Abascal.

En referencia a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Roberts afirmó que “lo único que está haciendo es salvar a Estados Unidos y a Occidente”, y destacó que “es nuestro presidente más influyente desde Ronald Reagan”.

A su juicio, ha puesto fin a la crisis migratoria del hemisferio occidental y restablecido el estado de derecho en el país, al tiempo que los nombramientos del Tribunal Supremo de su primer mandato "anularon la imposición inconstitucional del derecho al aborto”, entre otras cuestiones.

“No esperen un milagro”

Roberts, defendió también que “por primera vez en décadas, el futuro está realmente en debate. Occidente volverá a decidir por sí mismo hacia dónde nos dirigimos. El terreno de juego vuelve a estar nivelado, pero eso solo importa si nos atamos las botas y entramos en el juego”.

“Una era de corrupción consciente es una invitación abierta para que las fuerzas de la democracia, la fe, la ley y el orden, y los valores familiares pasen a primer plano. La esperanza da fuerza, y el empoderamiento da esperanza”, añadió.

Por ello, animó a actuar para cambiar el rumbo: “Tenemos que poner nuestra esperanza en Dios y ponernos manos a la obra. Recuerda, tener esperanza es construir”.

“Lo único que los cristianos no pueden hacer hoy es esperar. No esperen un milagro. Al fin y al cabo, estamos en España. El milagro está a tu alrededor. La luz sigue brillando en la oscuridad”, expresó al final de su intervención.