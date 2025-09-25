El 27º Congreso Católicos y Vida Pública, impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), convoca a una “renovación espiritual y salvífica de España y del mundo” basado en la esperanza cristiana que descansa en las promesas de Dios.

Bajo el lema “Tú, esperanza” se celebrará del 14 al 16 de noviembre el congreso que nació con la vocación de reunir a católicos de diferentes movimientos y sensibilidades en España para analizar el mundo que les rodea y proponer acciones transformadoras ancladas en la Doctrina Social de la Iglesia.

En su manifiesto, que ha sido presentado este jueves 25 de septiembre en la Universidad CEU San Pablo, se constata que “Occidente sigue acrecentando el desorden y España continúa caminando hacia la ruptura”, con un rumbo social y político incierto debido a que no se comprende “la auténtica dimensión de la crisis de descomposición en la que nos encontramos”.

“Sin verdades absolutas, de espaldas a Dios y normalizando su abandono en la vida pública, seguiremos en caída libre hacia el abismo”, se advierte en el texto que ha sido presentado por la codirectora del congreso, María San Gil.

Por ello, subrayan desde la ACdP, “los católicos tenemos la obligación de identificar la Verdad en todos y cada uno de los hechos que vivimos, por incómodo que sea el diagnóstico del contexto en el que nos ha tocado padecer”.

En este sentido, la esperanza “que no descansa en las débiles fuerzas humanas, sino en la promesa irrevocable hecha por Dios a los hombres”, se propone, no como “un estado de ánimo, ni un pretexto para rehuir los desafíos”, sino como una actitud que lleva a los católicos a "estar más presentes que nunca en la vida pública”.

A pesar de la preocupación y el temor por ver “un mundo oscuro a nuestro alrededor”, los propagandistas proclaman que “sin la virtud cristiana de la esperanza, que descansa en las promesas de Dios, dejamos de ser los portadores de la luz que tanto necesita el mundo de hoy.

Además de actos religiosos, como un rato de exposición del Santísimo o la celebración de la Misa cada día —la dominical estará presidida por el Arzobispo de Madrid, Cardenal José Cobo— el programa del congreso contará con la ponencia inaugural del presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts.

También intervendrán con lecciones magistrales la directora de Relaciones Estratégica y Capacitación de ADF International, Sofía Kuby; el presidente de la Fundación Libre, Agustín Laje; y el venezolano fundador de la ONG Operación Libertad y Premio Sajarov 2017, Lorent Saleh.