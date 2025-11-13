El Papa León XIV participará a través de un videomensaje en el encuentro “Sin identidad no hay educación” que se celebrará el próximo 22 de noviembre en Madrid, en el que también intervendrá el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, Arzobispo de Valladolid.

Según han informado los organizadores del evento, “el Santo Padre ofrecerá una reflexión sobre la misión de la escuela y la importancia de la identidad educativa” en un mensaje con el que se inaugurará la jornada.

El evento está estructurado en torno a tres coloquios titulados “No hay libertad sin identidad. El mito de la escuela neutra a debate”, “La escuela católica: un diálogo sobre su identidad y contribución” y “Un maestro es alguien que viene de lejos y te lleva lejos”.

El encuentro está organizado por Scholaris , que se presenta como “una plataforma de reflexión cultural y educativa”, impulsada por la Fundación Internacional de Educación.

“Frente a un modelo educativo cada vez más desdibujado y ante el mito de la neutralidad en la escuela” los organizadores del encuentro, destinado de forma principal a directivos de centros, docentes y responsables de instituciones educativas, consideran necesario “volver a preguntarnos qué es lo que ofrece cada centro y desde qué identidad educamos”.

“Educar es comunicar lo que uno es, y sobre esa verdad se construye toda auténtica experiencia educativa. Sin identidad, no hay educación posible”, sostienen.

La escuela católica en España

Según una encuesta elaborada en el año 2021 por Escuelas Católicas, La enseñanza concertada en España corresponde a un 25% del sistema educativo español. En esta modalidad la confesional católica es la mayoritaria (73,9%), lo que representa más de un 18% del total nacional, incluida la educación pública. En las aulas de estos centros se educa a cerca de un millón y medio de alumnos.

La mayoría de los más de 2.400 centros concertados católicos están en manos de las congregaciones e institutos religiosos, aunque también hay más de 650 pertenecientes a fundaciones y 300 diocesanos.

A todos ellos hay que sumar más de 130 colegios católicos privados.