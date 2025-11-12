La cantante italiana Laura Pausini, que saltó a la fama tras ganar el festival de San Remo a los 17 años, fue recibida por el Papa León XIV este miércoles en el Vaticano.

Durante el encuentro, el Santo Padre confesó a Laura Pausini que es “su fan” desde que en 1993 obtuvo el primer premio en el famoso festival italiano.

En un tono cercano y distendido, el Pontífice también le dijo a la cantante que su secretario, el sacerdote peruano Edgard Rimaycuna, “es el fan más grande, sino del mundo, al menos de América Latina”, según informó Vatican News.

Pausini dirigió al Papa León XIV algunas palabras en español, recordando su primera actuación en Perú cuando tenía tan sólo 25 años. Tras la reunión en privado, la cantante conocida internacionalmente aseguró sentirse “súper bendecida”.

Laura Pausini entregó al Pontífice una placa de Billboard Women in Music, una proyecto que impulsa la presencia de las mujeres en el mundo de la música, y una pieza inédita de su interpretación de Fratello Sole, Sorella Luna, inspirada en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís.

Al recibirlo, León XIV recordó que en 2026 se celebra el año jubilar dedicado a este santo, en el marco del 800 aniversario de su muerte. “Entonces lo elegí a propósito”, respondió Pausini. “Verdaderamente providencial”, dijo el Papa.

