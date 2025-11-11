Se presentó en la Asamblea Nacional de Panamá un proyecto de ley que busca involucrar al gobierno en la conservación y promoción de la tradicional Semana Santa Viviente de Pesé, una de las celebraciones religiosas más concurridas del interior de Panamá.

El diputado José Luis Varela, del Partido Panameñista, presentó en septiembre la iniciativa, misma que fue aprobada en un primer debate por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

En entrevista con ACI Prensa, el P. Jonathan Mendoza, párroco de la iglesia San José de Pesé, quien ha acompañado la propuesta del legislador, relató que esta representación teatral de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo comenzó hace 71 años con la iniciativa de dos sacerdotes católicos españoles, que “buscaban una manera de atraer pastoralmente al pueblo”.

Cada año, durante el Jueves y Viernes Santo, el pueblo de Pesé, que alberga alrededor de 13.000 habitantes, recibe, según el sacerdote, entre 25.000 y 30.000 visitantes. Las representaciones incluyen la Última Cena, el Juicio ante Pilato y un Vía Crucis que recorre más de 700 metros hasta el “Calvario”, un cerro donde culmina la crucifixión.

Vía Crusis en Pesé 2025. Crédito: Parroquia San José de Pesé

“Es un teatro comunitario, sin tanto profesionalismo, pero que con el pasar de los años ha crecido tanto que hoy se transmite por televisión nacional y redes sociales”, señaló el P. Mendoza.

El sacerdote explicó que cada año la organización “representa una logística enorme”, ya que se requiere de “tarimas, luces, escenografía, vestuario, pantallas gigantes, y todo se renueva cada año. Sólo en montaje se necesitan entre 25.000 y 30.000 dólares”.

Esta organización y sus recursos corren principalmente a cargo de la parroquia y de los vecinos, quienes realizan diversas actividades como bingos, colectas o buscamos patrocinios.

“Esto siempre ha sido gracias al esfuerzo del pueblo. La Iglesia guía, pero es el pueblo el que lleva esto adelante”, indicó.

¿Por qué se quiere esta ley?

El sacerdote, quien además es originario de la comunidad, alertó que lo que “no se cuida, lo que no se protege, comienza a perderse”. En especial, señaló que la sociedad se encuentra en un “tiempo complicado donde el secularismo hace que haya poco compromiso, y por eso queremos salvaguardar este patrimonio de dramatización comunitaria y de teatro callejero”.

Además, aseguró que para la comunidad también representa un beneficio económico y social, ya que durante esos días “se mueve comercio, turismo, gastronomía, artesanía. Se llenan los hoteles y se benefician los vendedores, los buhoneros (vendedores ambulantes), los que venden agua, helados; todo el pueblo se activa”.

Una tradición que ayuda a la evangelización

El sacerdote destacó que, durante estos días, la gente se acerca más a los sacramentos. Según dijo, desde el Miércoles Santo la parroquia se mantiene abierta las 24 horas y que él mismo se queda confesando “hasta las tres o cuatro de la mañana. La gente viene a reconciliarse, a llorar, a vivir la fe”.

Durante el Vía Crucis, “todo el mundo es parte de lo que está ocurriendo. Eso conmueve, porque el sacrificio de Cristo sigue transformando corazones”.

Actualmente, la Asamblea Nacional se encuentra en un receso de dos meses, por lo que la iniciativa deberá esperar su reanudación para continuar con el segundo y tercer debate, y, en el caso de una eventual aprobación, la firma de autorización del presidente.