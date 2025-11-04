En la celebración del Te Deum por los 122 años de independencia de Panamá, el Arzobispo Metropolitano, Mons. José Domingo Ulloa, exhortó al país a redescubrir el valor de soñar, de la fe y de la esperanza como pilares de una nación cimentada en el Evangelio.

“Panamá necesita urgentemente hombres y mujeres que vuelvan a soñar, que se atrevan a creer que un país mejor es posible”, expresó el prelado en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, el 3 de noviembre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Mons. Ulloa afirmó que soñar no significa evadir la realidad, sino comprometerse con ella con valentía. “Nuestros próceres no soñaron una patria de privilegios, sino de oportunidades para todos. No lucharon por la riqueza de unos pocos, sino por una nación donde cada persona pudiera vivir con dignidad”, subrayó.

Durante su reflexión, el presidente de la Conferencia Episcopal Panameña también repasó algunos momentos históricos, como el Día de los Mártires, el 9 de enero de 1964, —cuando más de 20 panameños murieron reclamando la soberanía sobre la zona del Canal—, y la recuperación de la democracia en 1989, subrayando que esos hechos fueron fruto de un pueblo creyente.

“La democracia no se hereda, es una planta frágil que debemos regar cada día con participación, verdad y justicia”, afirmó el Arzobispo, recordando que el ciclo histórico se completó con la entrega del Canal a manos panameñas en 1999, “no como un botín político, sino como símbolo de servicio y unidad nacional”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Una patria tejida por la fe y la diversidad

Mons. Ulloa destacó el valor de Panamá como “un mosaico de fe y esperanza”, en el que conviven diversas profesiones religiosas. “Aquí la historia ha tejido con hilos de fe y respeto a católicos, judíos, musulmanes, anglicanos, bahaí, hindúes, mormones, evangélicos y otras tradiciones”, señaló.

“Celebrar juntos esta efeméride no es solo un símbolo, es una profesión viva de esperanza, reafirmando la certeza de que la unidad es posible en medio de nuestra maravillosa diversidad”, añadió.

El Arzobispo también recordó a los próceres que dieron forma al país, como José Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero, Belisario Porras, y María Ossa de Amador, de quienes dijo: “Soñaron con una patria libre y creyente, donde el poder fuera servicio, la libertad responsabilidad y la fe inspiración”.

En su homilía, Mons. Ulloa hizo, además, un llamado especial a los jóvenes panameños. “La juventud es la heredera natural del sueño de nuestros fundadores. Panamá los necesita: su talento, su energía fresca, su mirada crítica y su corazón limpio”.

Asimismo, destacó que “educar en el amor a la patria es la tarea más urgente”, y propuso cuatro caminos concretos para lograrlo: educar con el ejemplo, con la memoria, con la participación y con valores.

Coronación Pontificia de Santa María la Antigua

En la misma celebración, Mons. Ulloa recordó con gratitud la Coronación Pontificia de Santa María la Antigua, concedida por el Papa León XIV el 9 de septiembre, como reconocimiento de los 512 años de la creación de la primera diócesis en tierra firme del continente americano.

“La corona que hoy brilla sobre su imagen no pertenece solo al templo o al altar, sino al pueblo panameño, que reconoce a María como Reina y Madre”, afirmó el prelado.

Mons. Ulloa concluyó su reflexión invocando el espíritu de los poetas nacionales Ricardo Miró y Amelia Denis de Icaza.

“Que el Dios de la Vida nos conceda la gracia de amar a Panamá con hechos, de servirle con fidelidad y de trabajar incansablemente para que sea cada día más un verdadero Puente del Mundo y Corazón del Universo, cimentado en su Amor”, rezó el Arzobispo.

Finalmente, llamó a todos los panameños a proclamar con alegría:

“¡Que viva Panamá! Tierra de promesa, casa de todos y luz de esperanza cristiana”.



