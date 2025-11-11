El Vaticano dio a conocer este martes el programa del Jubileo de los Pobres en el Vaticano, que se celebrará del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, además de una serie de iniciativas promovidas por la Santa Sede para los más necesitados en Roma y otros lugares de Italia.

Se calcula que participarán en este jubileo unos 10.000 peregrinos de todo el mundo, especialmente personas pobres, asistidas por asociaciones de caridad, junto a voluntarios y operadores de estas iniciativas, señala una nota del Dicasterio para la Evangelización.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Todo comenzará el viernes 15 a las 17:30 (hora de Roma) con la “Vigilia de la Misericordia”, animada por la Asociación francesa Fratello (Hermano), en la Basílica papal de San Pablo Extramuros.

El sábado 15 de noviembre, entre las 9:00 y las 15:00, los peregrinos atravesarán la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, y por la tarde, a las 16:00, Fratello animará un segundo momento de oración a la Virgen María en la Plaza de San Pedro.

IX Jornada Mundial de los Pobres

El domingo 16 de noviembre —como se ha hecho durante el pontificado del Papa Francisco que la instituyó en 2017— se celebrará la IX Jornada Mundial de los Pobres.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Por esa ocasión el Papa León XIV presidirá la Misa en la Basílica de San Pedro a las 10:00, donde estarán presentes los pobres y las asociaciones que los asisten. El lema elegido por el Papa León para esta IX Jornada Mundial de los Pobres está tomado del Salmo 71 (v. 5): “Tú eres, Señor, mi esperanza”.

Además, y de modo excepcional, en la basílica estarán presentes las reliquias de San Benito José Labre, “el vagabundo de Dios” —un santo que no tenía domicilio y que había elegido como casa el Coliseo Romano— que normalmente están en la Iglesia de Santa María ai Monti.

Como ya se ha hecho costumbre con el Papa Francisco, esta vez 1.300 personas necesitadas y voluntarios compartirán el almuerzo con el Papa León XIV en el Aula Pablo VI, tras lo cual recibirán una mochila con bienes de primera necesidad. El almuerzo lo ofrecerá el Dicasterio para el Servicio a la Caridad, mientras que la mochila es un homenaje de parte de los Padres Vicentinos que cumplen 400 años de fundación.

Como cada año, el Dicasterio para la Evangelización ha preparado un subsidio pastoral, en seis idiomas, para celebrar esta IX Jornada Mundial de los Pobres en todo el mundo. Se puede encontrar en este enlace: https://www.evangelizatio.va/content/pcpne/it/attivita/gmdp/2025/sussidio.html

Iniciativas de solidaridad a cargo del Dicasterio para el Servicio de la Caridad

Una primera iniciativa es la apertura extraordinaria del ambulatorio Madre de Misericordia, situado bajo la Columnata de Bernini en la Plaza de San Pedro, que estará abierto del 10 al 15 de noviembre, de 8:00 a 18:00.

Cada día se garantizarán consultas médicas generales y especializadas, revisiones odontológicas, vacunas contra la gripe y análisis de sangre. Se donarán prótesis dentales móviles, gafas y audífonos. También se entregarán directamente a las personas necesitadas los medicamentos que requieran, siempre de forma gratuita.

Este ambulatorio, atendido por 120 voluntarios entre médicos, enfermeras y técnicos, ha asistido a unas 10 mil personas, de 139 nacionalidades, con unas 102.060 prestaciones sanitarias y 141.200 paquetes de medicinas.

Por la IX Jornada Mundial de los Pobres y por la creciente demanda, se inaugurará el nuevo ambulatorio San Martino, realizado en colaboración con la Dirección de Sanidad e Higiene del Gobernación de la Ciudad del Vaticano y dotado de dos nuevas salas de consulta equipadas con instrumental de última generación y del nuevo servicio de radiología.

Lavandería San Francisco de Asís en Parma

Otro proyecto es la Lavandería de San Francisco de Asís en Parma —un servicio creado gracias a la Cáritas local y la empresa Procter & Gamble —, un lugar donde los pobres pueden encontrar gratis lo necesario para su higiene, el lavado de ropa y duchas.

Viaje solidario a Ucrania

A esto se suma un nuevo “viaje de esperanza a Ucrania”, impulsado por el Papa León XIV: un camión irá con destino a Járkov, una de las ciudades más golpeadas por la guerra, para entregar bienes de primera necesidad, ropa y mantas.

Apoyo a familias

“Entre las iniciativas de solidaridad también están las promovidas, como cada año, por el Dicasterio para la Evangelización, que seguirá apoyando a familias menos favorecidas mediante, por ejemplo, el pago de sus facturas y vales para compras en supermercados”, indica el comunicado del Vaticano, que agradece la generosidad de UnipolSai, “que nunca deja de ofrecer su valiosa colaboración”.