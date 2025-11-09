Durante el rezo del Ángelus de este domingo, en la Solemnidad de la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, el Papa León XIV mostró su cercanía a las poblaciones afectadas por el supertifón Fung-wong en Filipinas, cuyo diámetro abarca prácticamente todo el país.

“Estoy cercano a las poblaciones de Filipinas afectadas por un violento tifón: rezo por los difuntos y sus familiares, por los heridos y los desplazados”, expresó el Papa desde la ventana del Palacio Apostólico.

Fung-wong, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 km/h, afecta prácticamente a todo el archipiélago, con lluvias intensas y marejadas ciclónicas y ha llegado al país pocos días después de que el tifón Kalmaegi causara más de 220 muertos, según informó la Defensa Civil filipina.

El Santo Padre señaló después que la Iglesia de Italia celebra este domingo la Jornada del Agradecimiento” y se unió al mensaje de los obispos italianos para “alentar un cuidado responsable del territorio, combatir el desperdicio alimentario y promover prácticas agrícolas sostenibles”.

Finalmente, el Papa expresó su “vivo aprecio por todos los que, en distintos niveles, se esfuerzan por construir la paz en las regiones marcadas por la guerra”. Asimismo, recordó a las víctimas de los conflictos: “En los días pasados hemos rezado por los difuntos, y entre ellos, lamentablemente, hay muchos muertos en los combates y bombardeos, aunque fueran civiles, niños, ancianos o enfermos. Si se quiere verdaderamente honrar su memoria, que se cese el fuego y se ponga todo empeño en las negociaciones”.

