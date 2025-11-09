El Papa León XIV invitó a los fieles a contemplar el misterio de la Iglesia y su unión con Cristo, recordando que “el verdadero santuario de Dios es Cristo muerto y resucitado” durante el rezo del Ángelus de este domingo, en la Solemnidad de la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán,

Ante cientos de peregrinos en la plaza de San Pedro, el Pontífice invitó a contemplar "el misterio de unidad y de comunión con la Iglesia de Roma, llamada a ser la madre que cuida con esmero la fe y el camino de los cristianos de todo el mundo”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Además, exhortó a los cristianos a mirar la Iglesia con fe y esperanza: “Debemos orientar nuestros corazones a esta mirada espiritual”, dijo, porque “con frecuencia, las debilidades y los errores de los cristianos, junto con tantos estereotipos y prejuicios, nos impiden comprender la riqueza del misterio de la Iglesia”.

Al referirse a la catedral del Papa, León XIV subrayó que “la Catedral de la Diócesis de Roma y sede del Sucesor de Pedro, como sabemos, no sólo es una obra de extraordinaria importancia histórica, artística y religiosa, sino que también representa la fuerza motriz de la fe confiada y custodiada por los apóstoles y su transmisión a lo largo de la historia”.

El Papa destacó además el significado espiritual de su esplendor que alberga las "doce grandes estatuas de los apóstoles, primeros seguidores de Cristo y testigos del Evangelio”. Sin embargo, advirtió que “esto exige una mirada espiritual que nos ayude a ver más allá de las apariencias externas, para comprender en el misterio de la Iglesia mucho más que un simple lugar, un espacio físico, una construcción hecha de piedras”.

Comentando el Evangelio de San Juan, León XIV recordó que “el verdadero santuario de Dios es Cristo muerto y resucitado". "Él es el único mediador de la salvación, el único Redentor, Aquél que, al unirse a nuestra humanidad y transformarnos con su amor, representa la puerta que se abre de par en par para nosotros y nos conduce al Padre”, aseveró.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El Papa explicó que esta unión con Cristo convierte a los fieles en parte viva de su Iglesia: “Unidos a Él, también nosotros somos piedras vivas de este edificio espiritual. Somos la Iglesia de Cristo, su cuerpo, sus miembros llamados a difundir su Evangelio de misericordia, consuelo y paz por todo el mundo, mediante esa adoración espiritual que debe resplandecer por encima de todo en nuestro testimonio de vida”.

Citó además las palabras de Benedicto XVI para recordar que la santidad de la Iglesia no depende del mérito humano "sino en el don del Señor" que, con "un amor que raya en la paradoja, elige una y otra vez como recipiente de su presencia las manos sucias del hombre”.

Al concluir, León XIV animó a los fieles a vivir con alegría su pertenencia eclesial: “Caminemos, pues, con la alegría de ser el Pueblo santo que Dios ha elegido”, exhortó, e invitó a poner la vida bajo la protección de la Virgen: “Invoquemos a María, Madre de la Iglesia, para que nos ayude a acoger a Cristo y nos acompañe con su intercesión”.

El Pontífice rezó el Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano tras haber celebrado Misa desde la Basílica de San Juan de Letrán, catedral del Obispo de Roma con motivo de la Solemnidad de la Dedicación de la que se considera la madre de todas las Iglesias, por ser la primera basílica del mundo.